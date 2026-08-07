Resumen: Lamine Yamal continúa disfrutando de sus vacaciones en Colombia después de conquistar el Mundial 2026 con España. Tras su paso por Cartagena, el delantero del Barcelona llegó a Medellín, donde sorprendió con su presencia en la Comuna 13 durante un evento de Ryan Castro. El futbolista subió al escenario, cantó junto al artista paisa y apareció con la camiseta de la Selección Colombia. Además, se reunió con el alcalde Federico Gutiérrez, en medio de las actividades de la Feria de las Flores, antes de regresar a España para retomar sus compromisos con el club catalán.

¡Lamine Yamal se está gozando Medellín! Cantó con Ryan Castro y hasta lució la camiseta de Colombia

La visita de Lamine Yamal a Colombia sumó este jueves un nuevo capítulo, esta vez en Medellín. El futbolista español, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones después de conquistar el Mundial 2026 con su selección, llegó a la Comuna 13 y compartió escenario con el cantante paisa Ryan Castro durante un evento musical realizado en medio de la Feria de las Flores.

La presencia del jugador del Barcelona sorprendió a los asistentes, pues no se limitó a observar la presentación. Yamal subió al escenario, tomó el micrófono y cantó junto a Ryan Castro, protagonizando uno de los momentos que más llamó la atención durante su estadía en la ciudad.

Simplesmente Lamine Yamal em Medellín, na Colômbia, na noite de ontem (06), no show do rapper colombiano Ryan Castro. pic.twitter.com/DiVwQ6XLTE — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 7, 2026

Además, el delantero apareció con una camiseta de la Selección Colombia, un detalle que rápidamente generó comentarios entre los aficionados, especialmente por tratarse del reciente campeón mundial con España.

Yamal se subió al escenario con Ryan Castro

El encuentro se produjo durante un concierto gratuito en la Comuna 13, convocado por Ryan Castro en la cancha de La Independencia, de acuerdo con los reportes locales citados en la información sobre el evento.

Durante la presentación, el futbolista participó en la interpretación de “El ritmo que nos une”, canción dedicada a la Selección Colombia. La aparición del español quedó registrada en videos e imágenes que comenzaron a circular en redes sociales.

“Colombiano” Porque Lamine Yamal se vio en una fiesta cantando la viral canción “MAMI PRENDA LA RADIO, encienda la TELE y no me molesten que HOY JUEGA LA SELE”. pic.twitter.com/pa0WMVn7aH — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 7, 2026

Yamal también fue visto en compañía del creador de contenido Westcol y de los futbolistas Mohamed Abde y Souhaib, quienes estuvieron presentes durante el encuentro.

Federico Gutiérrez recibió a Lamine Yamal

La estadía del futbolista en Medellín también incluyó un encuentro con el alcalde Federico Gutiérrez, quien compartió una fotografía junto al jugador y le dio la bienvenida a la ciudad y al país.

“Bienvenido a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestra gente”, expresó el mandatario.

Gutiérrez también hizo referencia a las actividades que se desarrollan en la ciudad durante estos días por la Feria de las Flores.

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Bienvenido Lamín Yamal a Medellín y a Colombia 🇨🇴.

Que orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad.

Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país 🇨🇴, de nuestra Medellín y de nuestra gente.

Te coronaste campeón del mundo con España 🇪🇸 hace tan solo 2 semanas y hoy… pic.twitter.com/BXNModu3oT — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 7, 2026

Cartagena fue otra de las paradas de Yamal en Colombia

Antes de su llegada a Medellín, Lamine Yamal estuvo en Cartagena, donde su presencia también despertó el interés de aficionados y curiosos.

Durante su estadía en la ciudad recibió como obsequio una camiseta del Real Cartagena, episodio sobre el que informó Pulzo. El jugador también fue visto en distintos puntos de la capital de Bolívar, generando registros que fueron compartidos en redes sociales.

Su aparición en Medellín se convirtió así en una nueva muestra del interés que ha despertado su presencia en el país durante estas vacaciones.

El futbolista prepara su regreso al Barcelona

La visita de Lamine Yamal a Colombia se da durante sus días de descanso tras la conquista del Mundial 2026 con España. El futbolista pasó por Cartagena antes de llegar a Medellín, donde aprovechó su estadía para conocer parte de la ciudad y participar en actividades durante la Feria de las Flores.

En la capital antioqueña, uno de los momentos más llamativos fue su encuentro con Ryan Castro, con quien compartió escenario en la Comuna 13. También se reunió con el alcalde Federico Gutiérrez, quien le dio la bienvenida a la ciudad.

Después de estos días en Colombia, el delantero deberá regresar a España para retomar sus compromisos con el Barcelona y preparar la próxima temporada.