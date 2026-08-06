Resumen: ‘Churo’ Díaz continuará en libertad luego de que un juez de control de garantías de Valledupar decidiera no imponerle una medida de aseguramiento dentro de la investigación por presuntos delitos sexuales contra una menor de 14 años. La Fiscalía y la representación de la presunta víctima apelaron la decisión, por lo que una instancia superior deberá revisarla. El proceso continúa abierto y la defensa insiste en que el pronunciamiento no constituye una absolución ni define la responsabilidad del cantante.

¡Giro en el caso de ‘Churo’ Díaz! Seguirá libre, pero apelación pone su situación en suspenso

El cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como ‘Churo’ Díaz, continuará en libertad mientras avanza la investigación que se adelanta en su contra por presuntos delitos sexuales. Así lo determinó este jueves 6 de agosto un juez de control de garantías de Valledupar, quien decidió no imponerle una medida de aseguramiento.

La decisión se conoció después de que la Fiscalía solicitara que el artista fuera privado preventivamente de la libertad mientras avanzaba el proceso. El ente investigador expuso ante el despacho las razones por las que consideraba necesaria la medida, mientras la defensa presentó argumentos para controvertir esa solicitud.

Finalmente, el juez resolvió no ordenar la detención preventiva. Sin embargo, la decisión no es definitiva respecto a este punto. Según información publicada por El Pilón, tanto la Fiscalía General de la Nación como la representación de la presunta víctima apelaron la determinación, por lo que una instancia superior deberá revisar el caso y decidir si mantiene la libertad del cantante o modifica lo resuelto inicialmente.

La defensa se pronunció tras la decisión

La determinación fue divulgada por los abogados Keyner Sanmartín y Laura Kamila Toro, representantes legales de Díaz, quienes señalaron que el artista ha atendido los requerimientos de las autoridades desde el inicio de la actuación judicial.

“Desde el primer momento, Jorge Iván Díaz ha comparecido voluntariamente ante la justicia, ha atendido cada uno de los requerimientos de las autoridades y ha manifestado su disposición permanente de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, siempre con absoluto respeto por las instituciones”, reseñó la defensa en su comunicado.

Los abogados también hicieron énfasis en que el pronunciamiento del juez no resuelve la investigación de fondo.

“Esta decisión no pone fin al proceso ni constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto. La investigación continúa y será precisamente en ese escenario donde nuestra defensa seguirá presentando los elementos jurídicos y probatorios que respaldan la posición del señor Jorge Iván Díaz, dentro del marco del debido proceso y con estricto apego a la ley”.

¿De qué se acusa a ‘Churo’ Díaz?

La investigación está a cargo de la Fiscalía 16 Seccional de la Unidad de Especial Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, UENNA, que el pasado 23 de julio imputó al cantante por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

De acuerdo con la información conocida dentro del expediente, los hechos investigados habrían ocurrido en Valledupar entre 2014 y 2015, cuando la menor presuntamente se encontraba bajo el cuidado del artista.

La presunta víctima sería hija de Beatriz Castro, conocida como ‘Mama Beatri’, quien habría mantenido una relación sentimental con el intérprete vallenato.

La apelación abre un nuevo escenario

Con el recurso presentado por la Fiscalía y la representación de la presunta víctima, la discusión sobre una eventual medida de aseguramiento llegará a una instancia superior. Allí se revisarán los argumentos de las partes y se determinará si la decisión inicial permanece o es modificada.

Mientras tanto, Díaz continuará en libertad y vinculado al proceso. La Fiscalía seguirá adelantando las actuaciones investigativas, mientras la defensa podrá controvertir los elementos que sean presentados durante el trámite judicial.

‘Churo’ Díaz reaccionó en redes sociales

Después de conocerse la decisión, el cantante publicó en sus redes sociales un breve mensaje:

“La gloria sea para Dios”.

Díaz no entregó mayores detalles sobre la audiencia ni se refirió públicamente al contenido de las acusaciones.