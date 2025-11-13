Resumen: Habitantes de Buenos Aires denuncian la presencia de una presunta banda dedicada al hurto de motocicletas durante la noche. Comunidad pide refuerzo de seguridad.

En manada presuntos ladrones tendrían azotados a los moteros en Buenos Aires

En el sector de Buenos Aires, en el oriente de Medellín, los habitantes expresan creciente preocupación por la presencia de una presunta banda que, según denuncias ciudadanas, estaría dedicada al hurto de motocicletas durante horas nocturnas.

Vecinos aseguran que el grupo actuaría de manera coordinada, aprovechando la baja afluencia de personas para interceptar a los motociclistas. De acuerdo con estas versiones, los sujetos rodearían a sus víctimas en cuestión de segundos, lo que ha generado temor y alerta en la comunidad.

Las denuncias señalan que los presuntos delincuentes se movilizarían en grupo y, al parecer, utilizarían armas de fuego para intimidar a los motociclistas y obligarlos a entregar sus vehículos.

Un video que circula entre los residentes muestra lo que sería uno de estos ataques. En la grabación, se observa a varios sujetos acercándose “en manada” a un motociclista, amenazándolo con un arma de fuego, despojándolo de sus pertenencias y huyendo con la moto. La comunidad afirma que este tipo de hechos estaría volviéndose recurrente.

Los vecinos piden a la Policía Metropolitana reforzar los patrullajes en la zona y aumentar las acciones de vigilancia para evitar que estos sucesos sigan afectando la tranquilidad del barrio.

