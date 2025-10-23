Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturan en Bogotá a dos ladrones que operaban con la modalidad de rompevidrios. El vehículo usado estaba modificado por uno de los cómplices. Recuperados $12 millones en tecnología.

Capturan a banda de ‘rompevidrios’ en Bogotá: usaban vehículo modificado para atracos

La Policía Metropolitana de Bogotá puso fin a la actividad criminal de dos hombres que se dedicaban a robar con la modalidad de rompevidrios en la capital.

Esta peligrosa técnica consiste en violentar los cristales de los automóviles estacionados, generalmente en zonas de bajo flujo de personas, para sustraer los objetos de valor que se encuentran en su interior.

El reciente golpe se dio tras un hurto cometido contra un vehículo particular, del que los delincuentes lograron llevarse computadores y otros dispositivos tecnológicos avaluados en cerca de $12 millones de pesos.

El robo fue documentado por cámaras de seguridad que mostraron a uno de los implicados, vestido con chaqueta azul, inspeccionando sigilosamente el interior del carro con una linterna antes de violentar el vidrio y huir con una maleta llena de pertenencias.

Gracias al llamado oportuno de la ciudadanía y la rápida reacción policial, la persecución comenzó casi de inmediato, pues sorprendieron a uno de los ladrones cuando emprendía la huida a bordo de una camioneta.

La persecución culminó cuando el vehículo quedó sin escapatoria a la altura de la Carrera 7 con Calle 50, en una concurrida zona de la ciudad.

Al interior de la camioneta, los uniformados encontraron al ladrón responsable del hurto, acompañado de su cómplice.

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue la adaptación del vehículo: el secuaz tiene una condición de discapacidad, y había modificado la camioneta acorde a su situación, facilitando presuntamente las rápidas huidas tras cometer los robos bajo la modalidad de rompevidrios. Dentro del automotor fueron recuperados los objetos tecnológicos que acababan de ser sustraídos.

