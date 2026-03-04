Capturan en Bello a presunto ladrón vinculado a hurto millonario en Rionegro

Resumen: Capturan en Bello a alias 'Giovanny', señalado de integrar banda que robó criptomonedas y bienes por cerca de 100 millones en el Oriente antioqueño.

Las autoridades lograron la captura de un sujeto señalado de asaltar fincas y viviendas en el Oriente antioqueño. El hecho dejó bienes recuperados por cerca de $100 millones de pesos.

La operación, que destapó un millonario hurto en criptomonedas, marca un nuevo golpe a estructuras dedicadas al robo con armas de fuego en la región.

El procedimiento fue adelantado por el Ejército Nacional de Colombia, a través del Gaula Oriente, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Gaula de Rionegro.

La diligencia de allanamiento se realizó en el municipio de Bello, donde fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de “Giovanny”.

Según las autoridades, el detenido registra más de una decena de anotaciones en el sistema judicial como indiciado por delitos graves, entre ellos secuestro simple, homicidio, hurto calificado, tortura y receptación.

Las investigaciones lo vinculan con el robo ocurrido en la vereda Pantanillo, en Rionegro, donde varias personas (incluido un ciudadano francés) fueron intimidadas con armas de fuego, amordazadas y obligadas a desbloquear sus celulares.

De acuerdo con el reporte oficial, los delincuentes habrían accedido a una aplicación de criptomonedas donde la víctima extranjera almacenaba cerca de $500.000 dólares en bitcoin, fondos que posteriormente fueron transferidos a diferentes billeteras digitales.

Durante el allanamiento fueron recuperados 24 relojes de alta gama, gafas, lociones, bolsos, equipos electrónicos como computadores, discos duros, audífonos, un proyector y una cámara fotográfica, además de artículos de lujo y 30 gramos de una sustancia conocida como cocaína rosada. También se incautaron memorias USB, teléfonos celulares y documentos personales.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes de la red criminal que operaría en varios municipios del Oriente antioqueño.

