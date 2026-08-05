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    Amarraron a un conductor y lo abandonaron junto al río Fucha tras robarle el carro en Bogotá

    Un conductor de plataforma fue amarrado y abandonado cerca del río Fucha tras ser víctima de un hurto de vehículo en Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Amarraron a un conductor y lo abandonaron junto al río Fucha tras robarle el carro en Bogotá
    Foto de Policia Metropolitana de Bogotá.
    Amarraron a un conductor y lo abandonaron junto al río Fucha tras robarle el carro en Bogotá

    Resumen: La Policía capturó a un presunto ladrón y recuperó un vehículo hurtado bajo la modalidad de falso servicio en Bogotá. El conductor fue rescatado con vida.

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    La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre señalado de participar en el hurto de vehículo de un conductor de plataforma, quien fue amarrado de pies y manos y abandonado en una zona boscosa cercana al río Fucha.

    El operativo permitió, además, recuperar el automotor que había sido robado mediante la modalidad de falso servicio.

    De acuerdo con las autoridades, el vehículo fue solicitado a través de una plataforma de transporte para un recorrido desde la localidad de Los Mártires hacia San Cristóbal. Durante el trayecto, los presuntos delincuentes intimidaron al conductor, lo despojaron del automóvil y posteriormente lo dejaron abandonado en un sector cercano al río Fucha.

    Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, una patrulla de vigilancia llegó rápidamente al lugar donde se encontraba la víctima, logrando rescatarla y ponerla a salvo.

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    Paralelamente, las autoridades activaron el sistema de rastreo GPS del vehículo, lo que permitió ubicarlo en un parqueadero del barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, donde los responsables pretendían ocultarlo.

    En el operativo fue capturado uno de los presuntos implicados, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

    La Policía informó que el procedimiento permitió recuperar el automotor y avanzar en la investigación para identificar y capturar a los demás involucrados en el caso.

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    Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026 fueron reportados 3.492 casos de hurto de vehículo en Bogotá, entre automóviles y motocicletas. Aunque las autoridades señalan una reducción frente al mismo periodo del año anterior, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 y fortalecer la colaboración con las autoridades para combatir este tipo de delitos.

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