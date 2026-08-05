Resumen: La exfiscal Claudia Carrasquilla asumirá como la nueva viceministra de Defensa en el gobierno de Abelardo De La Espriella, tras haber sido aprobada este martes su renuncia al Concejo de Medellín con 15 votos a favor. Con esta decisión, la excabildante deja su curul en la capital antioqueña para dar el salto al Ejecutivo nacional, donde aportará su experiencia en investigación penal y combate al crimen organizado para fortalecer las políticas de seguridad del país.

Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín, sería nueva viceministra de Abelardo de la Espriella

La exfiscal Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín, pues al parecer dará el salto al Gobierno Nacional tras especularse su designación como la nueva viceministra de Defensa dentro de la administración de Abelardo De La Espriella.

El Concejo de Medellín aprobara su renuncia a la corporación con una clara mayoría de 15 votos a favor.

Cambio de rumbo político y profesional

Conocida popularmente en su momento como la «Dama de Hierro» por su gestión frente a la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado en la Fiscalía, Carrasquilla deja así su curul en la capital antioqueña para asumir responsabilidades de orden nacional.

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Su perfil técnico en materia de investigación penal y combate a estructuras criminales se perfila como una de las apuestas clave del gobierno De La Espriella para fortalecer las políticas de seguridad e institucionalidad en el Ministerio de Defensa.

Se espera que en los próximos días se formalice la posesión en su nuevo cargo administrativo.

Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín, sería nueva viceministra de Abelardo de la Espriella