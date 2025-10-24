La emoción se apodera de Medellín este viernes, 24 de octubre, con el esperado debut de la Selección Colombia Femenina de Mayores en el Estadio Atanasio Girardot.

El equipo nacional, bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, arranca oficialmente su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El objetivo ambicioso comienza a forjarse en suelo antioqueño, compromiso al que se espera lleguen más de 25 mil aficionados para acompañar.

El encuentro de esta noche no es uno cualquiera, pues marca la primera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones.

Este torneo es crucial en la preparación y el rodaje del equipo en su ruta clasificatoria hacia la cita mundialista de 2027.

La ‘Sele’ Femenina debuta en el Atanasio Girardot con la mira puesta en Brasil 2027

La afición colombiana está lista para alentar a la ‘Sele’ en este importante inicio de temporada internacional.

El rival en esta jornada inaugural es la Selección de Perú. El clásico encuentro entre ambas naciones sudamericanas tendrá lugar en el icónico Estadio Atanasio Girardot.

El coloso de la 74 se viste de gala para recibir a las estrellas del fútbol femenino colombiano.

Se espera un partido vibrante en el que Colombia buscará comenzar con pie derecho su participación en la Liga de Naciones.

El pitazo inicial para este crucial enfrentamiento está programado para las 6:00 p.m. La ciudad de Medellín se convierte así en el epicentro del fútbol femenino continental, albergando el primer paso de la ‘Sele’ hacia el sueño de Brasil 2027 en su propio estadio.

