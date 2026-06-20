Desmantelan infraestructura ilegal usada para producir base de coca en Antioquia

Resumen: Ejército y Armada destruyeron un complejo utilizado para procesar pasta base de coca en Murindó, afectando las finanzas del Clan del Golfo en Antioquia.

Un nuevo golpe contra las estructuras del narcotráfico fue propinado por las autoridades en el Urabá antioqueño. En una operación conjunta, tropas del Ejército Nacional y la Armada Nacional lograron ubicar y destruir un complejo ilegal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca.

La operación se desarrolló en zona rural del municipio de Murindó, como parte de las acciones ofensivas contempladas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus y el Plan Democracia 2026.

Según el reporte oficial, la intervención fue ejecutada por unidades del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 17 de la Décima Séptima Brigada y efectivos del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 16.

De acuerdo con información de inteligencia militar, el complejo pertenecía a la subestructura Carlos Vásquez Castaño, organización vinculada al Clan del Golfo en Antioquia y señalada de mantener actividades relacionadas con el narcotráfico en esta región del país.

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Durante la operación fueron hallados dos laboratorios artesanales destinados al procesamiento de pasta base de coca.

Las autoridades indicaron que esta infraestructura representaba una importante fuente de ingresos para la organización criminal y contribuía a fortalecer su capacidad logística y financiera.

En el lugar también fueron destruidos 2.300 galones de ACPM y 4.475 galones de gasolina, además de insumos químicos sólidos, equipos empleados en la producción del alcaloide y cerca de 200 kilogramos de hoja de coca. Todo este material era utilizado en las diferentes fases de elaboración de la sustancia ilícita.

Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado representa una afectación significativa a las redes de narcotráfico del Clan del Golfo en Antioquia, al reducir su capacidad de producción y limitar una de sus principales fuentes de financiación en la subregión del Urabá.

Las operaciones contra estructuras ilegales continuarán en diferentes zonas estratégicas del departamento con el objetivo de debilitar las economías ilícitas y fortalecer la seguridad en los territorios afectados por la presencia de grupos armados organizados.

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