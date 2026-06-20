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    Diego Antonio Moreno desapareció en el municipio de Andes

    Fue reportado como desaparecido el 17 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    Diego Antonio Moreno Morales
    Diego Antonio Moreno desapareció en el municipio de Andes

    Resumen: Diego Antonio Moreno Morales, de 34 años de edad, fue reportado como desaparecido el 17 de junio de 2026 en el municipio de Andes. Desde esa fecha, sus familiares y autoridades adelantan labores de búsqueda para establecer su paradero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Antonio Moreno Morales, de 34 años de edad, fue reportado como desaparecido el 17 de junio de 2026 en el municipio de Andes. Desde esa fecha, sus familiares y autoridades adelantan labores de búsqueda para establecer su paradero.

    Según la información suministrada, Diego presenta una contextura robusta, rostro redondo y piel morena. Tiene cabello negro, liso y de longitud mediana, sin particularidades visibles. Sus ojos son de color café, de tamaño mediano, y no registra características distintivas en el rostro.

    Como rasgos físicos adicionales, posee nariz recta, boca mediana con labios gruesos, barba y bigote. Sus orejas presentan lóbulos separados. Cualquier información que contribuya a su ubicación puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

    1 VOLANTE Diego Antonio Moreno Morales scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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