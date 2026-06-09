Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades desmantelaron un laboratorio de tusi en Medellín, capturaron a siete personas e incautaron más de 25.000 dosis de droga y ketamina.

Autoridades desmantelan laboratorio de tusi y capturan a siete personas en Medellín

Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico que operan en Medellín tras una serie de operativos que permitieron capturas, incautaciones de droga y el hallazgo de un laboratorio de tusi que funcionaba de manera clandestina en la ciudad.

La intervención fue desarrollada de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mediante ocho diligencias de allanamiento realizadas en distintos sectores.

Como resultado, siete personas fueron capturadas en flagrancia por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Según las investigaciones adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal, los detenidos estarían vinculados a estructuras delincuenciales como Los Triana, La Terraza, Caicedo y El Coco, organizaciones señaladas de dinamizar el microtráfico en diferentes comunas de la capital antioqueña.

Durante los procedimientos fueron incautadas más de 25.000 dosis de marihuana, bazuco, base de coca y tusi. Además, las autoridades decomisaron tres armas de fuego y diversos elementos utilizados para el procesamiento, almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

Uno de los hallazgos más importantes se produjo en el barrio Villa Hermosa, donde fue descubierto un laboratorio de tusi que, de acuerdo con las autoridades, era utilizado para almacenar, procesar y distribuir ketamina y otras sustancias empleadas en la elaboración de esta droga sintética.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Presos de fiesta y con celular en mano: escándalo en cárcel de Barranquilla

En el lugar fueron encontrados 685 frascos, 650 ampolletas y 12 recipientes con ketamina, además de insumos utilizados para su comercialización.

Las investigaciones indican que las sustancias eran distribuidas principalmente en sectores del centro-oriente de Medellín y en zonas con alta concentración de establecimientos nocturnos.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Más noticias de Medellín