Ejército tumba mega laboratorio del Clan del Golfo en El Peñol: producían casi una tonelada mensual

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la ubicación y desmantelamiento de un laboratorio de grandes proporciones en zona rural del municipio de El Peñol, Antioquia.

Según el reporte oficial, se trataba de una compleja infraestructura dedicada al procesamiento de estupefacientes y presuntamente administrada por integrantes del Clan del Golfo.

El coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, comandante del Grupo Mediano de Caballería N.º 4 Juan del Corral, indicó que el sitio contaba con capacidad para producir hasta una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, lo que lo convertía en uno de los mayores centros de procesamiento detectados recientemente en la región.

Durante la intervención, las tropas encontraron grandes cantidades de insumos y material procesado.

Entre lo incautado se destacan 327 kilos de clorhidrato de cocaína en estado sólido y 619 galones en suspensión, además de equipos industriales utilizados para la cristalización y empaque del alcaloide.

Las autoridades señalaron que este laboratorio abastecería redes de distribución en municipios del Oriente antioqueño y posiblemente rutas hacia el Caribe.

El Ejército destacó que la operación se desarrolló sin enfrentamientos y hace parte de una estrategia más amplia para golpear las economías ilegales del Clan del Golfo.

Por su parte, la Policía reiteró que continuará reforzando los patrullajes rurales y las labores de inteligencia para ubicar otros centros de producción en la zona.

