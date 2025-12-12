Menú Últimas noticias
    Video

    Caos aéreo en Barranquilla: avión de carga obstaculiza la pista y deja varados a cientos de viajeros

    Así fue el aterrizaje que se complicó cuando el tren de aterrizaje falló en una aeronave de carga en Barranquilla.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Un incidente técnico con un avión de carga paralizó las operaciones en el aeropuerto de Barranquilla y generó retrasos en varios aeropuertos del país. No hubo heridos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las operaciones aéreas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla quedaron completamente suspendidas este viernes 12 de diciembre en la mañana, luego de que una aeronave de carga sufriera un incidente técnico que la dejó inmovilizada sobre la pista principal.

    El hecho generó retrasos en diferentes aeropuertos del país y afectó a cientos de pasajeros que esperaban cumplir con sus itinerarios.

    Según reportes de la Aerocivil, el avión, perteneciente a la aerolínea Aerosucre, presentó una falla inesperada en el tren de aterrizaje izquierdo justo en la maniobra de retorno.

    Lea también: La Salsa sigue de luto: “Papo” Rosario exintegrante de El Gran Combo murió

    La estructura habría cedido parcialmente, provocando que la aeronave golpeara la superficie de rodaje y terminara detenida en plena zona operativa, bloqueando la pista para despegues y aterrizajes.

    Aunque la emergencia activó los protocolos de seguridad, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos entre la tripulación ni el personal del aeropuerto. Equipos de bomberos aeronáuticos y técnicos especializados acudieron de inmediato para evaluar la aeronave y coordinar su retiro, proceso que se ha extendido más de lo previsto debido al daño estructural del tren de aterrizaje.

    La suspensión en Barranquilla ya generó un efecto dominó en terminales como El Dorado, donde decenas de viajeros reportan largas horas de espera, cancelaciones y reprogramaciones. Entre los afectados se encuentran hinchas del Junior que viajan a la capital del Atlántico para la final de la Liga BetPlay 2025.

    Aerosucre emitió un comunicado asegurando que coopera con la investigación y reiteró su compromiso con la seguridad operacional.

    Por su parte, Avianca activó un plan de protección que incluye cambios sin costo y reubicaciones vía Cartagena o Santa Marta, dependiendo de la disponibilidad.

    En paralelo, Satena anunció nuevas rutas desde Barranquilla hacia Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica, ampliando la oferta aérea en el Caribe en medio de esta contingencia.

