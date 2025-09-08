"La vergüenza recae sobre quien traicionó": Isabella Ladera anuncia acciones legales por la filtración de su video íntimo

Después de que un video íntimo, protagonizado por la modelo e influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle, se viralizara en las redes sociales, Ladera ha emitido un contundente comunicado en el que acusa a su expareja de haber filtrado el material sin su consentimiento.

La modelo, que se había pronunciado con un mensaje breve en redes sociales, ahora detalla el «inmenso dolor» que le ha causado esta traición y anuncia que tomará acciones legales.

En su declaración, Ladera califica la filtración como uno de los actos de «traición más crueles» que ha vivido y enfatiza que el video «solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo». La influencer lamenta que, a pesar de que su expareja fue «testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa,» nunca dio un paso al frente para protegerla.

Según la modelo, la filtración fue un acto premeditado para dañarla, ya que se dio en un momento en que ella estaba «estable y en proceso de reconstrucción». Ladera destaca que este tipo de acciones constituye una forma de violencia hacia las mujeres, y critica el hecho de que ella haya recibido «burlas, odio y juicios» mientras el responsable de la filtración permanece en silencio.

«No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto», afirmó Ladera. «Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí».

Equipo legal de Isabella emite un comunicado oficial

De manera simultánea a las declaraciones de la influencer, su equipo jurídico, SONUS, emitió un comunicado para aclarar la situación. El despacho legal desmiente que la filtración haya sido una estrategia de marketing y califica como un «ataque directo» cualquier afirmación que la señale como responsable de la divulgación del material.

El comunicado subraya que la difusión sin autorización de este tipo de contenido es una «violación grave» a los derechos de intimidad, honra y dignidad de la modelo. Además, advierte que este tipo de actos genera un «profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas» y que está sancionado por la ley.

El equipo legal de Isabella confirmó que se «adelantarán todas las acciones legales y penales correspondientes» para investigar los hechos, identificar a los responsables e imponer las sanciones adecuadas.