Isabella Ladera rompe el silencio tras la filtración de video íntimo con Beéle: "Yo lo transformo a mi favor"

La modelo e influencer Isabella Ladera ha roto el silencio después de que un video de contenido íntimo, presuntamente protagonizado por ella y el cantante Beéle, se viralizara en las redes sociales.

En medio de la polémica, Ladera recurrió a la red social Threads para dejar un mensaje breve pero contundente: “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”. La publicación fue interpretada como su primera reacción pública frente al material que circula en internet y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

Aunque la modelo no mencionó directamente el video, su respuesta fue vista como una forma de asumir con resiliencia la situación, sin dar espacio a la especulación.

Reacciones al mensaje

La declaración dividió opiniones entre los usuarios. Algunos destacaron la fortaleza de Ladera al responder con seguridad frente a un hecho que vulnera su intimidad, mientras que otros consideraron que su mensaje trivializaba un tema tan delicado.

Por ahora, Beéle no ha emitido ninguna declaración sobre la filtración, lo que ha dejado a Ladera como la única de la expareja en pronunciarse públicamente. La ausencia de respuesta del artista ha intensificado la atención en las palabras de la influencer, consolidándolas como el centro de la discusión en redes.