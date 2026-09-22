Resumen: La discusión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT - en Medellín define cómo es que va a crecer la ciudad en los próximos 20 años, y aunque es un tema tan amplio e importante, muchos sectores han centrado su atención en uno solo de los puntos: la vivienda turística.

La verdad detrás de los cambios que el POT quiere hacer a las rentas cortas o viviendas turísticas en Medellín

La discusión del Plan de Ordenamiento Territorial – POT – en Medellín define cómo es que va a crecer la ciudad en los próximos 20 años, y aunque es un tema tan amplio e importante, muchos sectores han centrado su atención en uno solo de los puntos: la vivienda turística.

Lo primero que hay que entender es que este POT tiene un gran reto, y es reducir el déficit de vivienda que hoy se tiene en Medellín. Según cifras de la Alcaldía, en la ciudad hay un déficit cercano a 38.000 viviendas y más de 154.000 hogares con déficit cualitativo.

Y aunque las rentas cortas no son el principal foco en esta problemática, si tiene varios puntos que deben ser considerados. Solo para poner un ejemplo: si una persona tiene una vivienda arrendada a una familia en $2.000.000 de pesos, pero ve que en la misma cuadra hay una casa de renta corta que al mes produce más de 4.000.000 de pesos, el arrendador va a preferir finalizar el contrato, mandar a la familia a buscar un nuevo hogar y dejar su casa como vivienda turística.

Por eso nace la necesidad fundamental de reducir la presión que ejerce el mercado turístico sobre la vivienda residencial. Ordenar esta actividad es necesario para proteger el acceso a la vivienda. En algunos sectores de Medellín los arriendos han aumentado más del doble, generando presión sobre las familias que habitan permanentemente estos barrios.

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Y ahí no para el problema. Las personas que viven en zonas con gran demanda de viviendas turísticas, ahora pagan más. En algunas zonas de Medellín ya se paga con dólares y mucho más. Un banano por ejemplo puede valer entre 500 y 1.000 pesos, según el sector, pero en una zona de rentas cortas el mismo banano podría valer más de 2.000 pesos. Y el problema no es que le cobren ese precio al turista, es que en la zona también hay residentes que siempre estarán ahí y les toca asumir el costo alto solo porque los turistas tienen el poder adquisitivo para pagarlo.

¿Entonces el POT va a acabar con las viviendas turísticas?

Gremios de turismo y agencias que se encargar de manejar las rentas cortas en Medellín, además de algunas figuras públicas y políticas han salido a decir que regular las viviendas turísticas traerá desempleo, que empeorará la economía y que el turismo se reducirá, y nada está más alejado de esa realidad.

La vivienda turística ya cuenta con una regulación por ley, pero o no se aplica bien, o está de manera irregular en algunas zonas de la ciudad. Para entender bien este punto hay que dejar claro que Medellín se divide en Mixturas. En la alta y media se permite la renta corta, pero en la baja no. Y ahí hay uno de los problemas. En plataformas hay cerca de 2.900 viviendas turísticas en zonas de baja mixtura, lo que está ilegal.

La baja mixtura es la zona destinada solo para usos residenciales. Entonces en Medellín existen casi 3.000 viviendas turísticas en zonas netamente residenciales, lo que ha generado problemas de convivencia por culpa del ruido, las fiestas de los extranjeros, el consumo de drogas y la prostitución.

Por eso, la actualización del POT lo que busca es regular de forma más clara las viviendas turísticas. La propuesta define dónde puede funcionar, en qué condiciones y con qué intensidad, como ocurre con cualquier otra actividad económica de la ciudad, además se reconoce como un servicio de hospedaje y no como un uso residencial. Esto fortalece las herramientas de control y garantiza reglas más claras para su funcionamiento.

Y hay que tener otro punto claro y es que las viviendas turísticas que hoy están en zonas de media mixtura y con el POT pasan a baja mixtura, podrán seguir operando, siempre y cuando lo hagan de forma regular y tengan todos los permisos exigidos al día.

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Lejos de acabar con la renta corta, este POT plantea multiplicarlos hasta por 20, pero de manera responsable. La propuesta mantiene amplias oportunidades para el turismo. La simulación normativa identifica un potencial de hasta 179.521 viviendas turísticas que podrían ubicarse cumpliendo las nuevas reglas de localización. Esta cifra representa una capacidad potencial y no una meta de desarrollo.

¿Las viviendas turísticas no podrán estar en toda la ciudad?

Este es otro punto claro. Toda la ciudad tiene dinámicas diferentes, y por eso es necesario diferenciarlos.

La idea con esta actualización del POT es qla regulación será diferenciada según cada territorio. La actividad tendrá mayores posibilidades de ubicación en zonas con vocación económica, de alta mixtura y en áreas estratégicas como las cercanas a las estaciones de transporte masivo y las Zonas de Tratamiento Especial, mientras se protege el uso residencial en los sectores donde predomina la vivienda.

La importancia de definir las mixturas podrá generar una sana convivencia en Medellín. ¿Quién quisiera tener en el piso de arriba o de abajo de su casa a un extranjero diferente de fiesta cada 8 días, sin dejar dormir?

Medellín no renunciará a ser una ciudad turística, pero se debe volver al punto más importante de todos: Medellín es una ciudad de sus habitantes, y por eso se debe trabajar para que todos puedan tener espacios dignos y habitables para vivir y no tengan que estar buscando año tras año un apartamento para arrendar porque el que habita lo usarán como renta corta.

La verdad detrás de los cambios que el POT quiere hacer a las rentas cortas o viviendas turísticas en Medellín