Resumen: Las autoridades de movilidad del Valle de Aburrá advirtieron sobre la falsedad de una imagen que circula en redes sociales acerca de una supuesta nueva rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026, la cual presenta un evidente error de calendario al indicar que la medida inicia el «lunes 4 de agosto» (día que en realidad corresponde a un martes). El Área Metropolitana aclaró que aún no se ha anunciado ningún nuevo esquema oficial, por lo que la restricción del primer semestre de 2026 continúa vigente, e instó a los ciudadanos a verificar siempre las fuentes oficiales y evitar compartir contenidos no verificados que generen confusión en las vías.

La verdad detrás de la imagen que dice que el pico y placa rota el 4 de agosto y ya hay números asignados

En las últimas horas, a través de redes sociales y cadenas de mensajería instantánea, ha comenzado a circular una pieza gráfica que detalla una supuesta nueva rotación del Pico y Placa para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos en el Valle de Aburrá.

La imagen, que utiliza logos oficiales de la Alcaldía de Medellín y del Área Metropolitana, asegura que la restricción empezará a regir a partir de un supuesto «lunes 4 de agosto. Sin embargo, esta información es completamente falsa y las autoridades hacen un llamado a no difundirla para evitar confusiones en la movilidad de la región.

Las pruebas de la falsedad de la imagen

Existen razones contundentes que confirman que la pieza gráfica que está rotando entre los ciudadanos es un montaje o corresponde a un periodo antiguo:

Error en el calendario: El texto de la imagen afirma que la rotación empieza el «lunes 4 de agosto». No obstante, en el calendario de este año 2026, el 4 de agosto cae un día martes, lo que evidencia el desfase y la falsedad del anuncio.

Sin anuncio oficial: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), entidad encargada de coordinar y anunciar de manera conjunta con los 10 municipios de la subregión las decisiones sobre el Pico y Placa, no ha emitido ningún comunicado ni decreto con los nuevos números para el segundo semestre del año.

Se mantiene el Pico y Placa del primer semestre

Hasta que las autoridades metropolitanas no presenten el nuevo esquema de manera oficial, sigue vigente y en total normalidad el Pico y Placa establecido para el primer semestre de 2026.

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Los conductores deben continuar acatando los días y dígitos que han venido rigiendo hasta la fecha para evitar multas de tránsito, la inmovilización del vehículo y traumatismos en las vías.

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El llamado: No comparta información no verificada

Tanto la Alcaldía de Medellín como el AMVA insisten en la importancia de la responsabilidad digital. Se pide encarecidamente a la ciudadanía no compartir imágenes falsas o de origen dudoso que solo causan caos y desinformación entre los conductores.

Cualquier cambio oficial en la medida del Pico y Placa será informado oportunamente a través de las cuentas verificadas en redes sociales de las distintas alcaldías del Valle de Aburrá, el sitio web del Área Metropolitana y los medios de comunicación tradicionales.

La verdad detrás de la imagen que dice que el pico y placa rota el 4 de agosto y ya hay números asignados