Resumen: Yuri Alejandra Pineda (19) fue asesinada de 16 puñaladas en el barrio Eduardo Santos (Comuna 13) por dos sujetos en moto, presuntamente liderados por su exnovio, Luis Miguel Zapata (21). El ataque ocurrió al bajarse de un bus. La víctima había terminado la relación por ser "tóxica". La moto fue abandonada en el lugar, y las autoridades investigan un cuerpo hallado cerca que podría ser el presunto feminicida, quien intentó huir tras el ataque.

La triste historia de Yuri, una mujer a la que apuñalaron 16 veces al parecer por celos tóxicos de su exnovio

A las 6:30 de la noche del pasado miércoles, 29 de octubre, Yuri Alejandra Pineda, una jovencita de 19 años de edad, se bajó de un bus en el barrio Eduardo Santos, en la comuna 13, cuando estaba siendo esperada por dos sujetos en moto que posteriormente acabaron con la vida de ella.

Según pudo conocer Minuto30, los hechos ocurrieron sobre la calle 43BB con 120B, en la Comuna 13, cuando la jovencita se dirigía a su casa. En el lugar en el que se bajó la esperaban dos hombres en una motocicleta, que la subieron a la fuerza a la misma.

En ese momento, Yuri habría comenzado a forcejear con los dos hombres por lo que los tres se cayeron de la moto. En ese momento, el parrillero comenzó a apuñalar a la jovencita. En total, le habría propinado cerca de 16 puñaladas.

Le puede interesar: Taxistas levantan el paro en Medellín tras dos días de caos vehicular

Tras lo sucedido, los dos hombres huyeron del lugar, pero dejando la moto en el sitio donde ocurrió el homicidio, pues los vecinos, alertas de la situación, salieron a socorrer a la mujer, incluso la llevaron a la unidad intermedia de San Javier, donde lastimosamente no pudieron salvarle la vida.

En el lugar de los hechos quedó una moto de placa RDW 80D, que será clave para la investigación, sin embargo, ya hay varios indicios.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Según las pesquisas iniciales, el homicida sería un jovencito de 21 años identificado como Luis Miguel Zapata, que era uno de los que se movilizaba en dicha moto junto con otro hombre, que investigan si es de nacionalidad venezolana.

Además, se estableció que Zapata tuvo una relación sentimental de seis meses con Yuri, pero la joven había decidido dejarlo porque al parecer era muy tóxico con ella y eso la tenía aburrida.

También se conoció que días atrás ya habrían tenido un altercado que incluso fue atendido por las autoridades, pero se desconoce si en ese momento se sancionó al joven.

De manera extraoficial Minuto30 pudo conocer que a pocos metros del lugar del crimen, en zona boscosa, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un joven que al parecer se habría suicidado. Se están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer si se trata de Luis Miguel Zapata, el presunto feminicida.

La triste historia de Yuri, una mujer a la que apuñalaron 16 veces al parecer por celos tóxicos de su exnovio