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Resumen: Un hombre de 20 años fue capturado en Usme y enviado a prisión por los presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada contra una menor de 16 años. La investigación comenzó tras la denuncia de su padre, quien la encontró con varios hematomas. Según las autoridades, la adolescente habría permanecido tres días encerrada e incomunicada y además habría sido amenazada con la divulgación de fotografías tomadas sin su consentimiento.

¡El papá la encontró llena de hematomas! Capturan a hombre señalado de agredir a una menor en Usme

Un hombre de 20 años fue capturado en Bogotá por orden judicial, luego de ser señalado de cometer presuntas agresiones físicas y sexuales contra una menor de 16 años en la localidad de Usme.

El procedimiento fue realizado por la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía 39 Local, después de una investigación que comenzó a partir de la denuncia presentada por el padre de la adolescente.

La denuncia permitió activar la investigación

Según la información entregada por las autoridades, el padre de la menor decidió acudir ante las autoridades luego de encontrar a su hija con varios hematomas en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con la denuncia, las lesiones habrían sido ocasionadas mediante golpes con cables y objetos contundentes.

A partir de esta información, investigadores de la Policía y la Fiscalía comenzaron a recopilar elementos para establecer qué había ocurrido y determinar la posible responsabilidad del señalado.

Las labores permitieron establecer que los hechos investigados se habrían presentado el 10 de septiembre, al interior de una vivienda ubicada en Usme.

Tres días encerrada e incomunicada

Dentro de la investigación, las autoridades establecieron que la adolescente habría permanecido durante tres días encerrada e incomunicada en el inmueble.

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Además de las presuntas agresiones físicas, el hombre habría ejercido violencia sexual contra la menor. La investigación también señala que la habría amenazado con divulgar fotografías que, según el reporte, fueron tomadas sin su consentimiento.

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Con la información recopilada durante el proceso investigativo, las autoridades lograron obtener una orden judicial que permitió avanzar con la captura del señalado.

Un juez ordenó su ingreso a prisión

El hombre fue presentado ante las autoridades judiciales y deberá responder por los presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Luego de las audiencias correspondientes, un juez determinó enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial relacionado con los hechos investigados.

La captura permitió dar continuidad a una investigación que se originó con la denuncia del padre de la menor y que posteriormente llevó a la recolección del material probatorio necesario para solicitar la orden judicial.

Autoridades reiteran el llamado a denunciar

Tras conocerse el caso, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá reiteraron el llamado a reportar de manera oportuna cualquier situación de violencia que afecte a mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades recordaron que este tipo de hechos pueden ser informados a través de la Línea 123, además de insistir en la importancia de presentar la denuncia correspondiente para activar las rutas de atención e investigación.

Mientras avanza el proceso judicial, el señalado permanece privado de la libertad y las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.