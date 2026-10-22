Resumen: Un deslizamiento de tierra en la zona rural de Moniquirá, Boyacá, destruyó cuatro viviendas y dejó otras cinco en riesgo. La emergencia estuvo precedida por grietas y filtraciones de agua en el terreno. Organismos de socorro inspeccionan las zonas afectadas para evaluar los daños y determinar las medidas necesarias para proteger a las familias.

¡La tierra se movió en Moniquirá! Deslizamiento dejó cuatro casas destruidas y otras cinco en riesgo

Cuatro viviendas quedaron destruidas por un deslizamiento de tierra ocurrido en los sectores de Las Canoas y San Rafael, en la zona rural de Moniquirá, Boyacá. La emergencia se registró aproximadamente a la una de la madrugada, después de varios días en los que se habían presentado grietas y filtraciones de agua en el terreno.

Según la información conocida, las primeras señales de inestabilidad aparecieron seis días antes del movimiento de tierra, después de un sismo de magnitud aproximada de 5. Las grietas se formaron en la parte alta del terreno, cerca de las viviendas, y la comunidad consultó a un ingeniero que advirtió sobre la posibilidad de un deslizamiento.

El movimiento destruyó las cuatro casas y afectó otras estructuras ubicadas en los predios. Tras la emergencia, habitantes de la zona comenzaron a colaborar para recuperar las pertenencias que quedaron bajo la tierra.

Las grietas alertaron sobre la inestabilidad del terreno

Antes del deslizamiento, las grietas alcanzaban dimensiones de entre 30 y 50 metros. Sin embargo, el desplazamiento del suelo modificó las condiciones del terreno y dejó una abertura de aproximadamente seis metros, de acuerdo con los reportes conocidos.

El estado en que quedaron los predios también genera dudas sobre la posibilidad de reconstruir las viviendas en el mismo lugar. Por ello, será necesario evaluar la estabilidad del suelo antes de determinar si es viable volver a construir allí.

Mientras tanto, integrantes de la comunidad participan en las labores para recuperar los objetos que quedaron entre la tierra y los restos de las construcciones.

Otras cinco viviendas permanecen en riesgo

La emergencia también afecta a la vereda Pajales, igualmente ubicada en la zona rural de Moniquirá, donde se reportaron cinco viviendas en condición de riesgo por el movimiento del terreno.

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De acuerdo con los reportes preliminares, algunas estructuras presentan inclinaciones y están próximas a una zona de fuerte pendiente. En el lugar también se identificó una gran grieta que afecta áreas agrícolas y zonas verdes, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que el suelo continúe desplazándose.

Alerta por remoción en masa en la vereda Pajales, del municipio de #Moniquirá. https://t.co/2fUaNz4tXc — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) October 22, 2026

Frente a esta situación, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro se desplazaron hasta la vereda para inspeccionar el lugar.

Las evaluaciones buscan determinar la estabilidad del terreno y revisar el estado de las viviendas comprometidas. Con base en los resultados, las autoridades establecerán las medidas necesarias para proteger a los habitantes, entre ellas posibles restricciones de acceso a los sectores de mayor peligro.

Por ahora, no se cuenta con un balance definitivo sobre personas afectadas, evacuaciones o pérdidas materiales en Pajales. Estos datos deberán precisarse con los resultados de las inspecciones técnicas.

Familias esperan conocer las medidas de atención

En Las Canoas y San Rafael, unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía llegaron al lugar tras la destrucción de las viviendas. Las familias esperan conocer qué ayudas podrían gestionarse para afrontar las pérdidas y buscar alternativas de vivienda.

La atención de las dos emergencias requiere establecer las condiciones de seguridad y definir las medidas que deberán adoptar las comunidades. Mientras en Pajales se evalúa el riesgo para las cinco viviendas reportadas, en Las Canoas y San Rafael los habitantes intentan recuperar sus pertenencias.

Los resultados de las evaluaciones técnicas permitirán precisar el alcance de las afectaciones y definir las acciones necesarias en las zonas rurales de Moniquirá.