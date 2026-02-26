Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Le cerraron la caleta a ‘La Terraza’! Nueve capturados y 8 mil dosis de droga incautadas

Un nuevo golpe a La Terraza fue anunciado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, tras una operación conjunta que permitió desmantelar un punto de acopio de estupefacientes y capturar a nueve personas en flagrancia.

El golpe a la estructura criminal La Terraza se dio luego de cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Durante el procedimiento fueron detenidos ocho hombres y una mujer. Además, se incautaron 8 mil dosis de marihuana, 120 dosis de base de coca y munición de diferentes calibres, entre ellos cartuchos 5.56 y 7.62. El material decomisado estaría avaluado en cerca de $40 millones de pesos.

Las autoridades confirmaron que el inmueble intervenido funcionaba como centro de almacenamiento y distribución de droga con destino a las comunas Aranjuez y Manrique.

El lugar contaba con puertas blindadas y adecuaciones estructurales para evadir los controles, lo que evidenciaría el nivel de organización del grupo delincuencial.

Gutiérrez aseguró que este nuevo golpe a La Terraza hace parte de la estrategia de intervención integral en puntos críticos de la ciudad.

