¡Le cerraron la caleta a ‘La Terraza’! Nueve capturados y 8 mil dosis de droga incautadas

Resumen: Autoridades asestaron golpe a ‘La Terraza’ en Medellín: nueve capturados, 8.000 dosis incautadas y desmantelado acopio de droga en Lovaina.
Un nuevo golpe a La Terraza fue anunciado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, tras una operación conjunta que permitió desmantelar un punto de acopio de estupefacientes y capturar a nueve personas en flagrancia.
El golpe a la estructura criminal La Terraza se dio luego de cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Durante el procedimiento fueron detenidos ocho hombres y una mujer. Además, se incautaron 8 mil dosis de marihuana, 120 dosis de base de coca y munición de diferentes calibres, entre ellos cartuchos 5.56 y 7.62. El material decomisado estaría avaluado en cerca de $40 millones de pesos.
Le puede interesar: ¡Lo pillaron por cámara! Vendía droga en San Bernardo y escondía la mercancía en un hueco de la pared
Las autoridades confirmaron que el inmueble intervenido funcionaba como centro de almacenamiento y distribución de droga con destino a las comunas Aranjuez y Manrique.
El lugar contaba con puertas blindadas y adecuaciones estructurales para evadir los controles, lo que evidenciaría el nivel de organización del grupo delincuencial.
Gutiérrez aseguró que este nuevo golpe a La Terraza hace parte de la estrategia de intervención integral en puntos críticos de la ciudad.
