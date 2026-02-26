Resumen: Un hombre fue detenido en el barrio San Bernardo luego de que cámaras de videovigilancia lo registraran presuntamente comercializando estupefacientes en plena vía pública. Según el monitoreo del C4, ocultaba las dosis en un orificio de una pared y las entregaba a personas que llegaban a pie y en motocicleta. Tras la alerta en tiempo real, una patrulla acudió al sitio y lo capturó con varias sustancias escondidas entre su ropa.

¡Lo pillaron por cámara! Vendía droga en San Bernardo y escondía la mercancía en un hueco de la pared

Un nuevo operativo apoyado en tecnología permitió la captura de un hombre señalado de comercializar estupefacientes en plena vía pública en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe.

De acuerdo con la información oficial, el presunto expendedor permanecía sentado en un andén, aparentando ser un transeúnte más, mientras realizaba las entregas de droga. Para evitar ser descubierto, ocultaba las dosis en un orificio de una pared cercana y, desde allí, abastecía a quienes se acercaban caminando o en motocicleta.

Monitoreo en tiempo real

El comportamiento del hombre fue detectado por una de las 253 cámaras de videovigilancia instaladas en la localidad. Desde el centro de monitoreo C4 se realizó seguimiento continuo a sus movimientos, registrando en varias ocasiones el intercambio de envoltorios con distintos compradores.

Entre las imágenes captadas, quedó evidenciado el momento en que una mujer extrajo una bolsa que llevaba escondida entre su ropa interior y la entregó en medio de la transacción, lo que reforzó las sospechas de las autoridades.

Con la verificación de los hechos en tiempo real, los operadores del sistema alertaron de inmediato a la patrulla del sector, que se desplazó hasta el punto exacto donde se encontraba el señalado expendedor.

Captura en el lugar

Minutos después, uniformados de la Policia de Bogota interceptaron al hombre y, tras un registro, le hallaron varias dosis de estupefacientes ocultas entre sus prendas. El procedimiento permitió frenar la actividad ilícita que se venía desarrollando a plena luz del día.

El secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, destacó la importancia del componente tecnológico en este tipo de resultados: “Estamos atacando uno a uno a delincuentes que expenden estupefacientes, para eso es fundamental la tecnología desde el C4 que capta en tiempo real este delito y reporta a la Policía que los captura en cuestión de minutos”.

Sentado en un andén y tratando de pasar desapercibido vendía la droga, mientras que cámaras del #C4Bogotá observaban como la escondía y distribuía. En minutos llegó @PoliciaBogota y lo capturó con varias dosis en su ropa. Con más tecnología avanzamos en Bogotá… pic.twitter.com/fgvmA4v7Yv — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 26, 2026

Tecnología y reacción policial

Según la Secretaría de Seguridad, la articulación entre el sistema de cámaras y las patrullas en territorio ha permitido intervenir puntos críticos relacionados con microtráfico en distintas zonas de la ciudad. En este caso, la rápida coordinación evitó que el hombre continuara distribuyendo sustancias ilícitas en el sector.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales, señalando que la denuncia oportuna y el uso de herramientas tecnológicas son determinantes para combatir este tipo de delitos en espacios públicos.