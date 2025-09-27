¡Control a la ilegalidad! Bares en Engativá intervenidos por licor, drogas y armas

Un operativo conjunto de la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), Migración Colombia, el ICBF y la Personería de Bogotá permitió incautar licor adulterado, estupefacientes y armas de fuego en varios establecimientos nocturnos del sector de Las Ferias, en la localidad de Engativá.

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron 19 botellas de licor adulterado listas para la venta, más de 200 dosis de drogas —incluyendo marihuana, tussi, base de coca y popper—, celulares con reporte de hurto y un revólver calibre 38 con ocho cartuchos, además de armas traumáticas y un chaleco balístico. El canino antinarcóticos Rocco fue clave para detectar las drogas en varios bolsos del lugar.

En uno de los bares, los uniformados hallaron un compartimento oculto dentro de una repisa que contenía 91 botellas de licor adulterado, listas para distribución, y armas guardadas en una gaveta. La administradora del establecimiento fue capturada por el delito de corrupción de alimentos, mientras que otro bar fue suspendido por exhibir siete botellas de licor adulterado a la venta.

Esto le podría interesar: ¡Operaban desde la cárcel! Caen cinco integrantes de ‘Los Pepos’, banda que extorsionaba mediante perfiles falsos

Migración Colombia verificó la situación de 21 extranjeros; ocho mujeres fueron trasladadas a la Regional Andina para determinar su estatus migratorio. Adicionalmente, se abrió un proceso administrativo contra el establecimiento que permitía que extranjeras trabajaran sin cumplir la normatividad vigente.

¡Ni haciendo caletas en paredes pueden evadir los minuciosos controles! Este era el escondite de cerca de cien botellas de licor adulterado en un bar del sector de Las Ferias, en Engativá. Además, se hallaron: Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad ✅ 95 dosis de marihuana

✅ 19 dosis de base de coca

✅ 85 dosis de… pic.twitter.com/l0iBfhxxch — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 27, 2025

“Este operativo demuestra que seguimos firmes en la lucha contra la criminalidad, protegiendo a la ciudadanía y evitando que estos establecimientos representen un riesgo, especialmente para los niños, niñas y adolescentes”, señaló César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad.

Según las autoridades, acciones como esta representan un golpe significativo a las redes criminales, que intentan mantener ingresos mediante licor adulterado, explotación sexual y amenazas con armas de fuego.