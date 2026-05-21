Resumen: Dos personas fueron capturadas en Ciudad Bolívar luego de que las autoridades encontraran 120 dosis de estupefacientes en el vehículo en el que se movilizaban. El procedimiento se realizó en Mochuelo II durante una megatoma de seguridad en la que también se efectuaron controles a vehículos, motocicletas y verificación de antecedentes para prevenir delitos de alto impacto en la localidad.

¡La tenían escondida en el carro! Dos capturados en Ciudad Bolívar tras el hallazgo de 120 dosis de droga

En el marco de un operativo de control y prevención del delito de homicidio, dos personas fueron capturadas en flagrancia en el sur de Bogotá, luego de que las autoridades encontraran estupefacientes en el vehículo en el que se movilizaban.

Los hechos se registraron en el sector de Mochuelo II, en la localidad de Ciudad Bolívar, durante una megatoma de seguridad que hace parte del plan cazador, adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá en articulación con la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo cuando uniformados adelantaban labores de registro y control a un vehículo que presentaba comportamiento sospechoso en vía pública. Tras la inspección, fueron halladas 120 dosis de estupefacientes al interior del automotor.

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Los dos ocupantes del vehículo fueron capturados en el lugar de los hechos y posteriormente dejados a disposición de las autoridades competentes, para responder por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

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Durante el mismo operativo, las autoridades también realizaron acciones de control enfocadas en la verificación de antecedentes y la revisión de automotores. En total, fueron inspeccionados 87 vehículos y 135 motocicletas, con el objetivo de prevenir hechos relacionados con hurto y homicidio en esta zona de la ciudad.

Así mismo, 245 personas fueron sometidas a verificación de antecedentes judiciales, como parte de las acciones de control orientadas al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en la localidad.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan impactar las dinámicas criminales asociadas al tráfico de estupefacientes y otros delitos de alto impacto que afectan a los habitantes de Ciudad Bolívar, en el marco de estrategias de seguridad desplegadas en distintos puntos de la ciudad.