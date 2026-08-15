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Resumen: Bogotá ha enviado más de 1.100 toneladas de ayudas humanitarias a seis zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, mediante 83 despachos. Pereira, Cali, Quibdó, Buenaventura, Manizales y Armenia han recibido estos suministros, mientras tres puntos de acopio continúan habilitados en la capital para recibir alimentos, elementos de higiene, primeros auxilios y otros artículos necesarios.

¡La solidaridad no para! Bogotá supera las 1.100 toneladas de ayudas para víctimas del terremoto

La solidaridad de los habitantes de Bogotá continúa llegando a las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, este sábado 15 de agosto ya se habían movilizado más de 1.100 toneladas de ayudas humanitarias y donaciones desde la capital.

Los suministros han sido enviados en 83 despachos hacia seis zonas de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío. Al llegar, son recibidos, clasificados y distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

Pereira ha recibido 360 toneladas, seguida de Cali, con 205; Quibdó, con 202; Buenaventura, con 140; Manizales, con 104, y Armenia, con 89 toneladas.

La movilización ha sido posible gracias a las personas que han llevado sus aportes a los puntos habilitados en Bogotá por la Alcaldía y la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca.

La recepción de donaciones continúa

Los puntos de acopio permanecen habilitados para quienes quieran entregar ayudas en especie. Actualmente hay tres lugares disponibles en la capital.

Uno está ubicado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera 4.ª #22-61. Otro funciona en la sede administrativa de la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca, en la carrera 24 #73-38, con atención las 24 horas.

El tercer punto se encuentra en el Palacio de los Deportes, en la calle 63 #59A-06, junto al Complejo Acuático El Salitre y el parque de Los Novios. Las donaciones recibidas allí serán destinadas a poblaciones del Chocó.

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¿Qué se puede donar?

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Entre los elementos habilitados para las donaciones están el agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos.

También se reciben alimentos no perecederos, como arroz, aceite, pastas, enlatados abre fácil, fríjol, lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.

Para primeros auxilios se solicitan tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes quirúrgicos y de látex.

En productos de higiene personal se incluyen jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos de todas las tallas, toallitas húmedas, crema antipañalitis y biberones.

¿Qué elementos no se deben entregar?

No se reciben alimentos perecederos ni productos abiertos o comenzados. En el caso del agua, los envases no deben presentar golpes, abolladuras, filtraciones o cambios extraños en su color o textura.

Tampoco deben entregarse medicamentos iniciados o próximos a vencer.

Respecto a la ropa, se recomienda donar prendas nuevas o en muy buen estado, ya que la ropa usada no es recibida. La ropa interior debe ser nueva.

La campaña de recolección permanece activa mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto.