¡La seguridad mejora en Bogotá! El hurto en la capital alcanza su cifra más baja en ocho años

La capital ha registrado una reducción histórica en los índices de hurto a comercios, residencias y entidades financieras, alcanzando las cifras más bajas en los últimos ocho años, según datos con corte a agosto de 2025.
La disminución también se extiende al robo de automotores, un indicador que, exceptuando el atípico 2020, muestra un descenso sostenido gracias a la implementación de un robusto Plan Integral de Seguridad y Justicia.
Estrategias detrás de los resultados
Los logros en seguridad son el resultado de un trabajo coordinado entre la Policía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad. La Alcaldía se ha centrado en operativos de prevención y control en zonas estratégicas, intensificación de patrullajes, y el uso de tecnologías de videovigilancia. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que estos avances son fruto de un «trabajo conjunto y dedicado» de los organismos de seguridad.
La reducción más drástica se vio en el hurto a entidades financieras, que registró solo cuatro denuncias en lo que va del año. Por su parte, el hurto a comercios y a residencias disminuyó, con caídas del 25% y 7% respectivamente, en comparación con 2024. A pesar del descenso, las autoridades reconocen que aún hay mucho por hacer.
Golpes contundentes al crimen organizado
La reducción de estos delitos se debe, en gran parte, a la desarticulación de varias bandas criminales que operaban en la ciudad. Entre ellas destacan ‘Los Mercantes’ y ‘Los Kubelcos’, especializados en robos a supermercados y obras de construcción, respectivamente.
En la lucha contra el hurto a residencias, se logró la captura de ‘Los Pasadena’, una banda que se infiltraba como personal de servicio para cometer sus crímenes. De igual forma, las autoridades dieron un duro golpe a las redes de hurto de automotores, desarticulando a ‘Los Platino’, responsables de múltiples robos violentos, e incautando 150 motores robados en el barrio Siete de Agosto. Estos operativos han sido clave para fortalecer la seguridad y la confianza de la ciudadanía.