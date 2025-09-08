Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Se arrodilló a rezar ante el altar de una iglesia antes de amenazar al sacerdote con un arma en Bogotá

Un nuevo caso de criminalidad en iglesias de Bogotá ha encendido las alarmas en la capital. Un sujeto ingresó armado a la parroquia San Leonardo Murialdo de la localidad de Kennedy, en donde terminó amenazando al sacerdote.

Según el reporte preliminar de las autoridades, al parecer el hombre ingresó a la parroquia a rezar para luego amenazar al sacerdote con arma traumática, pero fue capturado en flagrancia con la ayuda de los propios feligreses.

Posteriormente, gracias a la denuncia interpuesta por el sacerdote, el agresor fue judicializado.

Este caso se suma al reciente robo del diezmo en otra parroquia de la capital

Este insólito hecho no es el único. Hace poco se conoció otro caso de criminalidad en iglesias de Bogotá, donde un hombre fue capturado en la localidad de Los Mártires, luego de que un monaguillo lo sorprendiera robándose el diezmo. El delincuente, que era cercano a la comunidad, pretendía llevarse millón y medio de pesos.

