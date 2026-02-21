Resumen: La muerte de Willie Colón provocó múltiples reacciones en Colombia y otros países, donde agrupaciones salseras, cantantes y dirigentes públicos resaltaron su papel como pionero del género, su capacidad innovadora y la huella que dejó como trombonista, compositor y productor. Sus colegas coincidieron en que su legado artístico seguirá vigente en la historia de la música latina.

¡La salsa está de luto! Artistas y figuras públicas se pronuncian tras la muerte de Willie Colón

El universo de la música latina amaneció de luto este 21 de febrero tras confirmarse la muerte de Willie Colón, uno de los nombres determinantes en la historia de la salsa. El trombonista y cantante falleció a los 75 años en Nueva York, ciudad donde permanecía hospitalizado.

La noticia fue comunicada por su familia mediante un mensaje oficial en el que informaron que partió en paz, acompañado por sus seres queridos. Aunque no se han detallado las causas del deceso, en días previos se había conocido que enfrentaba complicaciones respiratorias y recibía atención médica en un centro asistencial neoyorquino.

Una figura que marcó generaciones

Con más de seis décadas de trayectoria, Colón se consolidó como uno de los arquitectos del sonido urbano de la salsa. Desde muy joven irrumpió en la escena musical y, con apenas 16 años, ya transformaba el panorama del género con propuestas innovadoras que ampliaron su alcance internacional.

Su legado incluye composiciones e interpretaciones que se convirtieron en himnos y acompañaron la vida de millones de oyentes en América Latina y Estados Unidos. Además de su faceta artística, también tuvo una participación activa en debates políticos y sociales, postura que generó adhesiones y controversias a lo largo de los años.

Mensajes desde Colombia: la salsa nacional se pronuncia

La reacción en Colombia fue inmediata. Diversas agrupaciones y artistas expresaron públicamente su pesar y resaltaron la huella que dejó en la cultura salsera.

Grupo Niche

Grupo Niche destacó la dimensión artística del músico, describiéndolo como un referente absoluto del género y subrayando que su obra seguirá sonando en cada rincón donde retumbe la clave. La agrupación envió condolencias a su familia y aseguró que su música permanecerá vigente.

Willy García

El cantante Willy García, exvocalista de Grupo Niche, recordó a Colón como “el Malo del Bronx” y lo calificó como un pilar del género, señalando que su aporte es tan amplio que resultaría interminable enumerar sus éxitos.

Fruko

El maestro Fruko lamentó la partida del artista y resaltó que su trombón no solo marcó ritmos, sino que narró historias y despertó sentimientos a través de generaciones.

Carlos Vives

Aunque su trayectoria está ligada a otros sonidos del Caribe, Carlos Vives también se sumó a las voces de despedida, expresando una mezcla de tristeza y gratitud, y señalando que su legado permanecerá en la música.

Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va pero que se queda en su música. Descansa en paz querido Willie pic.twitter.com/otYdjFbz6E — Carlos Vives (@carlosvives) February 21, 2026

Reacciones en la esfera política

La noticia también tuvo eco en el ámbito político. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que la obra del artista marcó generaciones y envió un mensaje de solidaridad a su familia.

Lamento la partida del maestro Willie Colón, leyenda de la salsa que marcó generaciones con su música y talento.

Su legado vivirá siempre en cada canción.

Un abrazo solidario para sus familiares y seres queridos.

Que descanse en paz. pic.twitter.com/tqlFVHPTur — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 21, 2026

El expresidente Iván Duque lo describió como uno de los grandes exponentes de la salsa, mientras que el exsenador Gustavo Bolívar recordó su admiración por la música de Colón, pese a las diferencias ideológicas que ambos mantenían.

Murió uno de los grandes exponentes de la salsa, Willie Colón. Marcó una época y dejó huella en generaciones enteras con su talento y su pasión por la música. Hoy el mundo artístico está de luto. A sus familiares, amigos y millones de seguidores, mis más sinceras condolencias.… pic.twitter.com/sGuwgJmkgk — Iván Duque (@IvanDuque) February 21, 2026

Ecos internacionales en el mundo salsero

Desde Puerto Rico y otros países también se conocieron mensajes de despedida. El bajista Bobby Valentín expresó su tristeza por la partida de quien consideró un visionario; el cantante Tito Nieves lo definió como un pilar de la salsa y agradeció su legado artístico; mientras que Víctor Manuelle resaltó su influencia en la construcción de un nuevo sonido dentro del género. A su vez, Grupo Galé subrayó su carácter innovador y el impacto de su propuesta musical en la historia de la salsa.

La muerte de Willie Colón no solo representa la despedida de un músico, sino la partida de una figura que redefinió el lenguaje de la salsa. Su trombón, su voz y su capacidad para contar historias urbanas con identidad propia dejaron una marca imborrable en la música latina.

Mientras sus seguidores y colegas continúan compartiendo recuerdos y canciones en redes sociales, la industria artística coincide en un punto: su obra seguirá viva en cada escenario, emisora y fiesta donde la salsa convoque memoria y celebración.