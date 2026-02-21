Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡La salsa está de luto! Artistas y figuras públicas se pronuncian tras la muerte de Willie Colón

    Mensajes de admiración y gratitud resaltaron su influencia artística y la profunda huella que dejó en distintas generaciones de la música latina.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Getty Images
    ¡La salsa está de luto! Artistas y figuras públicas se pronuncian tras la muerte de Willie Colón

    Resumen: La muerte de Willie Colón provocó múltiples reacciones en Colombia y otros países, donde agrupaciones salseras, cantantes y dirigentes públicos resaltaron su papel como pionero del género, su capacidad innovadora y la huella que dejó como trombonista, compositor y productor. Sus colegas coincidieron en que su legado artístico seguirá vigente en la historia de la música latina.

    El universo de la música latina amaneció de luto este 21 de febrero tras confirmarse la muerte de Willie Colón, uno de los nombres determinantes en la historia de la salsa. El trombonista y cantante falleció a los 75 años en Nueva York, ciudad donde permanecía hospitalizado.

    La noticia fue comunicada por su familia mediante un mensaje oficial en el que informaron que partió en paz, acompañado por sus seres queridos. Aunque no se han detallado las causas del deceso, en días previos se había conocido que enfrentaba complicaciones respiratorias y recibía atención médica en un centro asistencial neoyorquino.

    Una figura que marcó generaciones

    Con más de seis décadas de trayectoria, Colón se consolidó como uno de los arquitectos del sonido urbano de la salsa. Desde muy joven irrumpió en la escena musical y, con apenas 16 años, ya transformaba el panorama del género con propuestas innovadoras que ampliaron su alcance internacional.

    Su legado incluye composiciones e interpretaciones que se convirtieron en himnos y acompañaron la vida de millones de oyentes en América Latina y Estados Unidos. Además de su faceta artística, también tuvo una participación activa en debates políticos y sociales, postura que generó adhesiones y controversias a lo largo de los años.

    Mensajes desde Colombia: la salsa nacional se pronuncia

    La reacción en Colombia fue inmediata. Diversas agrupaciones y artistas expresaron públicamente su pesar y resaltaron la huella que dejó en la cultura salsera.

    Grupo Niche

    Grupo Niche destacó la dimensión artística del músico, describiéndolo como un referente absoluto del género y subrayando que su obra seguirá sonando en cada rincón donde retumbe la clave. La agrupación envió condolencias a su familia y aseguró que su música permanecerá vigente.

    Willy García

    El cantante Willy García, exvocalista de Grupo Niche, recordó a Colón como “el Malo del Bronx” y lo calificó como un pilar del género, señalando que su aporte es tan amplio que resultaría interminable enumerar sus éxitos.

    Fruko

    El maestro Fruko lamentó la partida del artista y resaltó que su trombón no solo marcó ritmos, sino que narró historias y despertó sentimientos a través de generaciones.

    Carlos Vives

    Aunque su trayectoria está ligada a otros sonidos del Caribe, Carlos Vives también se sumó a las voces de despedida, expresando una mezcla de tristeza y gratitud, y señalando que su legado permanecerá en la música.

    Reacciones en la esfera política

    La noticia también tuvo eco en el ámbito político. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que la obra del artista marcó generaciones y envió un mensaje de solidaridad a su familia.

    El expresidente Iván Duque lo describió como uno de los grandes exponentes de la salsa, mientras que el exsenador Gustavo Bolívar recordó su admiración por la música de Colón, pese a las diferencias ideológicas que ambos mantenían.

    Ecos internacionales en el mundo salsero

    Desde Puerto Rico y otros países también se conocieron mensajes de despedida. El bajista Bobby Valentín expresó su tristeza por la partida de quien consideró un visionario; el cantante Tito Nieves lo definió como un pilar de la salsa y agradeció su legado artístico; mientras que Víctor Manuelle resaltó su influencia en la construcción de un nuevo sonido dentro del género. A su vez, Grupo Galé subrayó su carácter innovador y el impacto de su propuesta musical en la historia de la salsa.

    La muerte de Willie Colón no solo representa la despedida de un músico, sino la partida de una figura que redefinió el lenguaje de la salsa. Su trombón, su voz y su capacidad para contar historias urbanas con identidad propia dejaron una marca imborrable en la música latina.

    Mientras sus seguidores y colegas continúan compartiendo recuerdos y canciones en redes sociales, la industria artística coincide en un punto: su obra seguirá viva en cada escenario, emisora y fiesta donde la salsa convoque memoria y celebración.


