Resumen: El legendario salsero Willie Colón ha fallecido a los 75 años en un hospital de Nueva York tras enfrentar complicaciones respiratorias, dejando un vacío irreparable en la música latina. Reconocido como el "Arquitecto de la Salsa" y el "Malo del Bronx", su legado junto a figuras como Héctor Lavoe y Rubén Blades transformó el género en una poderosa herramienta de narrativa social y orgullo cultural. Con su partida, el mundo despide no solo a un virtuoso del trombón y un productor visionario, sino a un ícono que definió el sonido de la calle y la identidad de toda una generación en el Caribe y la diáspora.

¡Urgente! Falleció Willie Colón, uno de los más grandes íconos de la salsa mundial

El mundo de la música tropical está de luto. Esta tarde se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, el legendario trombonista, compositor y productor que revolucionó el sonido de la salsa urbana, a los 75 años de edad.

Tras varios días de incertidumbre y reportes sobre complicaciones respiratorias que lo mantenían internado en un hospital de Nueva York, el corazón del “Arquitecto de la Salsa” dejó de latir, dejando un vacío irreparable en la cultura latina.

Un legado inigualable

Nacido en el Bronx con raíces puertorriqueñas, Colón no solo fue un músico prodigioso, sino un visionario. Junto a figuras como Héctor Lavoe y Rubén Blades, creó himnos que definieron a una generación:

“El Gran Varón”: Una crónica social adelantada a su tiempo.

“Idilio”: El romance hecho ritmo.

“La Murga”: El sonido estridente de los trombones que se convirtió en marca registrada de la Fania All-Stars.

Reacciones en el mundo artístico

Las reacciones no se han hecho esperar. Sus colegas y amigos han comenzado a inundar las redes con mensajes de condolencia, recordando su carácter firme, su activismo político y su capacidad para elevar la salsa a una categoría de arte social.

“Willie no solo tocaba el trombón; él narraba la vida de la calle, el orgullo de ser latino en Nueva York y la fuerza de nuestras raíces”, comentó un allegado al artista.

Se espera que en las próximas horas su familia emita un comunicado oficial detallando las honras fúnebres, las cuales se prevé que sean multitudinarias, tanto en Nueva York como en Puerto Rico.

