Resumen: JD Vance atribuyó la derrota republicana en las elecciones legislativas de Estados Unidos a la guerra contra Irán. Afirmó que parte de quienes votaron por Trump en 2024 cambió de opción por el conflicto, el costo de vida y la relación con Israel. Donald Trump reconoció el impacto electoral, pero defendió su decisión de iniciar los ataques.

«La razón por la que perdimos es la guerra»: Vance culpa al conflicto con Irán de la derrota republicana

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyó a la guerra contra Irán la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas y abrió un debate sobre el costo político del conflicto para el gobierno de Donald Trump. Su mensaje se conoció este miércoles, 4 de noviembre, después de que los demócratas recuperaran el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense.

«La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche», escribió Vance en una extensa publicación en redes sociales. La declaración puso el foco en una decisión de política exterior que, según su explicación, terminó pesando sobre el bolsillo y el voto de ciudadanos que habían respaldado a la fórmula republicana en 2024.

Vance cuestiona el precio electoral de la guerra

El vicepresidente planteó que quienes consideran justificada la ofensiva deben reconocer también sus consecuencias electorales. En su mensaje cuestionó si perder el Senado durante los próximos seis años podía considerarse un precio que valía la pena pagar por el conflicto.

Esa referencia a seis años hace parte del argumento de Vance sobre la derrota. El centro de su intervención fue pedir una discusión franca dentro de su partido sobre las razones del resultado, antes de definir el camino que seguirán los republicanos.

«Pero todos sabemos por qué perdimos. Y cualquier conversación honesta sobre qué hacer a partir de ahora debe comenzar por ahí», sostuvo el vicepresidente, según las declaraciones recogidas por La Razón, Europa Press y la BBC.

Lea también: Elecciones en EE. UU.: la ola azul de los demócratas deja a Trump sin el control del Congreso

Votantes que cambiaron de partido

Vance relató que antes de las votaciones consultó a expertos en datos y encuestas para entender qué podía ocurrir. Aunque dentro de su equipo había optimismo porque sus seguidores estaban saliendo a votar, uno de los especialistas le advirtió que eso no garantizaba un triunfo.

Según explicó, el problema no habría sido únicamente la participación: muchos ciudadanos que habían votado por Trump y por él en las presidenciales de 2024 estaban molestos y pensaban apoyar esta vez a candidatos demócratas.

El vicepresidente enumeró cuatro preocupaciones que, de acuerdo con esas consultas, se repetían entre quienes se habían alejado del Partido Republicano: poner fin a la guerra, concentrarse en el costo de vida y la inflación, dar prioridad a Estados Unidos y cambiar la relación con Israel.

Se trata de la lectura que Vance hace del comportamiento de esos electores, apoyada en las conversaciones que dijo haber tenido con encuestadores. Su explicación enlaza el rechazo al conflicto internacional con las dificultades económicas que marcaron la campaña legislativa.

El mensaje económico también entró en el debate

Vance reconoció que un encuestador al que respeta le señaló que el mensaje económico republicano no había sido suficientemente claro en la recta final de la campaña. Aceptó esa observación, pero insistió en que la guerra era la razón de fondo de la derrota.

La BBC reportó que el conflicto elevó los precios de los combustibles en Estados Unidos, en un escenario de preocupación por la inflación. Esa presión sobre los gastos cotidianos aparece también entre los argumentos con los que el vicepresidente explicó el cambio de voto.

Trump admite el impacto, pero defiende su decisión

Donald Trump reconoció que la guerra influyó en los resultados, aunque mantuvo su defensa de los ataques. Según la BBC, el presidente dijo este miércoles que el planteamiento de Vance era en gran parte cierto, pero aseguró que no habría actuado de manera diferente frente al conflicto.

Mientras el presidente sostuvo su posición, Vance cerró su mensaje con un llamado a canalizar el enojo de los republicanos hacia el trabajo político y la elección de candidatos que compartan su visión. El resultado legislativo dejó así dos discusiones abiertas en su partido: cómo recuperar a los votantes que se alejaron y qué lugar debe ocupar la guerra en esa explicación.