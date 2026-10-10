Día del Veterano: Colombia honra una vida de servicio y sacrificio por el país

Resumen: Colombia conmemora este 10 de octubre el Día del Veterano de la Fuerza Pública. Minuto30 rinde homenaje a sus años de servicio y a sus familias, y recuerda que la gratitud debe acompañarse de memoria, atención y bienestar.

Este 10 de octubre, Colombia conmemora el Día del Veterano de la Fuerza Pública, una fecha para reconocer a quienes entregaron años de su vida al servicio del país desde las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Es también una oportunidad para agradecer a sus familias, que acompañaron las exigencias, los riesgos y los sacrificios de esa misión.

La Ley 1979 de 2019 estableció en su artículo 8 el 10 de octubre de cada año como el Día Cívico del Veterano. Su propósito es honrar su memoria y recordar una fecha de la independencia: el 10 de octubre de 1821, cuando las tropas patriotas entraron a Cartagena para hacer efectiva la rendición del ejército español e izar la bandera de Colombia en los baluartes y murallas de la ciudad.

Un homenaje que también debe traducirse en bienestar

La llamada Ley del Veterano reconoce una labor marcada por la exposición al peligro y por sacrificios que, en muchos casos, dejaron secuelas físicas y emocionales. Por eso, además de los honores, contempla políticas de bienestar y medidas para preservar las historias de vida de esta población.

El reconocimiento comprende a los integrantes de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y reservistas de honor. Incluye también a quienes participaron en conflictos internacionales en nombre de Colombia y a miembros de la Fuerza Pública reconocidos como víctimas por hechos ocurridos durante el servicio activo y relacionados con este, en los términos de la ley.

En su especial de conmemoración de 2026, la Unidad para las Víctimas recuerda que reconocer estas trayectorias exige considerar las afectaciones de la guerra, las necesidades de atención y los desafíos que enfrentan quienes han servido al país.

Desde Minuto30, el homenaje es para nuestros veteranos y sus familias: gracias por los años de servicio y por los sacrificios asumidos. Honrar su historia significa escuchar sus experiencias, preservar su memoria y acompañar su bienestar. La gratitud de Colombia no debe limitarse a una fecha del calendario.