La prima de Aida Victoria rompe el silencio y arremete contra ‘El Agropecuario’: “Estabas, recién nacido Emiliano, en la Feria de las Flores”

Resumen: La prima de Aida Victoria Merlano salió públicamente a defender a la influencer frente a su expareja, Juan David Tejada, en medio de la polémica por la relación y la crianza de su hijo Emiliano. En su declaración, la familiar relató que estuvo apoyando a Aida desde el nacimiento del bebé, desmintió acusaciones sobre supuesta falta de comunicación y destacó que la influencer asumió gran parte de las responsabilidades tanto del cuidado del hijo como de la gestión de los ingresos compartidos.

La controversia entre Aida Victoria Merlano y su expareja, el empresario Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’ sumó un nuevo capítulo. Esta vez, una familiar cercana de la creadora de contenido decidió hablar públicamente y respaldar a la influencer, asegurando que la versión del empresario no refleja lo que realmente ocurrió tras el nacimiento de su hijo.

A través de un video difundido en redes sociales, la prima de Aida Victoria —quien ha sido su principal apoyo desde el embarazo y el posparto— respondió de manera directa a Tejada. En su mensaje, aseguró que Aida enfrentó sola los primeros días de maternidad mientras él se encontraba en fiestas y eventos.

“Yo he estado aquí desde el momento cero, apenas Emiliano nació, y he sido red de apoyo de Aida. Ella estuvo 40 días desvelándose con el bebé mientras tú estabas en la Feria de las Flores”, afirmó la joven, recordando que la influencer decidió terminar la relación tras sentirse sola y sin acompañamiento durante los primeros días después del parto.

Esto le podría interesar: Cali se prepara para los conciertos de Shakira: «Las Mujeres Ya No Lloran» en el Pascual Guerrero

Según su relato, la familia de Tejada apenas permaneció unos días con la pareja, mientras que fue ella quien acompañó de forma constante a Aida y al recién nacido. También desmintió los señalamientos del empresario sobre una supuesta falta de comunicación. “No me vengas a decir que no te contesto llamadas. El que no responde eres tú, desde el día que te cobré una plata de Aida me dejaste en visto”, dijo, mostrando mensajes como prueba.

@letengoelchisme La prima de Aida Victoria Merlano no se guardó nada y le respondió al ‘Agropecuario’: “Aida estuvo 40 días desvelándose y tú en la feria de las flores” En su mensaje aseguró que “Aida estuvo 40 días desvelándose y tú estabas en la feria de las flores”, y que “Aida te echó por falta de empatía tras el nacimiento de Emiliano” . Además, reveló que “desde el día que te cobré una plata de Aida, me dejaste en visto” . ♬ sonido original – Letengoelchisme

La prima también defendió a Merlano en relación con los ingresos económicos compartidos durante la relación, asegurando que la creadora de contenido era quien gestionaba las campañas y acuerdos publicitarios. “Obvio que se quedaba con el 50 %, porque era la que cerraba los negocios, mientras tú solo esperabas posar. Eras famoso porque eras el marido de Aida, por más nada”, sentenció.

Las declaraciones de la prima se dan en medio de la disputa pública entre Merlano y Tejada, que se reavivó luego de que la influencer publicara conversaciones privadas en las que lo señalaba de no cumplir con sus responsabilidades como padre. Él, por su parte, ha negado las acusaciones y difundido audios para dar su versión, lo que ha mantenido el conflicto activo en redes sociales.

Por ahora, Aida Victoria no ha reaccionado públicamente al testimonio de su prima, aunque sus seguidores han destacado el apoyo de su familia en medio del conflicto que sigue generando debate en plataformas digitales.