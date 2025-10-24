¡La Bichota imparable! Karol G conquista Miami y se corona con seis premios en los Billboard 2025

Resumen: Karol G fue la gran protagonista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 al llevarse seis galardones, incluyendo Artista Femenina del Año y Canción Latina del Año por Si antes te hubiera conocido. La ceremonia, realizada en Miami, también destacó la presencia colombiana con Carlos Vives, quien presentó el himno del Mundial 2026, y Goyo como una de las presentadoras. Bad Bunny se llevó once premios y recibió el reconocimiento como Artista Latino del Siglo XXI.

Miami se llenó de color y emoción durante la edición número 25 de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, una gala en la que Karol G se convirtió en la gran protagonista. La cantante paisa no solo fue la mujer más premiada de la noche, sino también el rostro que simbolizó el poder y la proyección global de la música latina.

Con seis galardones, Karol G reafirmó su liderazgo en la escena internacional. Su éxito Si antes te hubiera conocido fue el gran triunfador al conquistar las categorías Canción Latina del Año, Canción del Año – Latin Airplay, Canción del Año – Ventas, Canción Tropical del Año y Global 200 Canción Latina del Año, además del reconocimiento como Artista Femenina del Año.

Visiblemente emocionada, la artista agradeció a Dios y a sus seguidores por acompañarla en cada etapa de su carrera.

“Todavía me pongo nerviosa como si fuera la primera vez. Agradezco a Dios por seguir sintiendo la emoción de hacer música y por permitir que mis canciones lleguen tan lejos”, expresó la antioqueña desde el escenario.

Colombia, protagonista en Miami

Además del triunfo de Karol G, la noche tuvo un fuerte acento colombiano. Carlos Vives presentó Somos más, el himno oficial en español de Telemundo para el Mundial 2026, junto a Emilia, Wisin y Xavi, en una mezcla vibrante de vallenato y pop que desató ovaciones entre el público.

La cantante chocoana Goyo también brilló al conducir la gala junto al mexicano Javier Poza, aportando carisma y elegancia a una ceremonia que celebró la diversidad y el talento latino.

Bad Bunny volvió a hacer historia

El artista puertorriqueño fue el más galardonado de la velada con once premios, reafirmando su dominio en la industria. Además de arrasar en categorías como Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año, recibió el codiciado Premio Billboard Top Latin Artist del Siglo XXI, entregado por la legendaria actriz Rita Moreno.

Homenajes y momentos especiales

La velada, realizada en el James L. Knight Center de Miami, contó con actuaciones de Daddy Yankee, Ozuna, Danny Ocean, Beéle, Grupo Frontera, Olga Tañón y otros artistas. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Laura Pausini, quien recibió el Premio Ícono tras interpretar su clásico Mi historia entre tus dedos.

También fueron reconocidos Peso Pluma, con el Premio Vanguardia, y Elvis Crespo, quien ingresó al Salón de la Fama Billboard con una presentación que puso a bailar a toda la sala.

Con su energía, humildad y talento, La Bichota volvió a poner el nombre de Colombia en lo más alto del panorama musical internacional. Más allá de los trofeos, esta edición de los Latin Billboard dejó claro que la música latina atraviesa uno de los momentos más vibrantes de su historia.