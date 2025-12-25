Resumen: La Secretaría Distrital de Salud reportó 64 personas lesionadas por pólvora en Bogotá durante la temporada navideña, entre ellas varios menores de edad. Las autoridades advierten que el consumo de alcohol y la manipulación inadecuada de estos artefactos aumentan el riesgo de quemaduras graves, principalmente en manos y rostro, e insisten en acudir de inmediato a centros médicos y reforzar las medidas de prevención para evitar daños irreversibles.

¡La pólvora volvió a pasar factura! Aumenta a 64 el número de lesionados en Bogotá; 16 son menores de edad

La temporada navideña en Bogotá ha dejado un balance preocupante en cuanto a lesiones por pólvora. Hasta la mañana del 25 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) reportó un total de 64 personas afectadas, de las cuales 48 son adultos y 16 menores de edad.

Solo durante la noche de Navidad y la madrugada del 25, diez personas resultaron heridas, mientras que 43 habían sufrido accidentes durante la celebración de la tradicional Noche de Velitas, que se llevó a cabo el 7 y 8 de diciembre.

Entre los lesionados, 19 personas habían consumido bebidas alcohólicas al momento del accidente, lo que según las autoridades aumenta el riesgo de sufrir quemaduras graves. La mayoría de las lesiones se concentraron en las manos, seguidas del rostro y los ojos, y algunos casos involucraron el cuello, los pies y el tronco, lo que evidencia la peligrosidad de estos artefactos.

Aunque la cifra actual es considerable, representa una disminución significativa respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 111 personas lesionadas. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SDS se ha reiterado la importancia de acudir a los centros de salud ante cualquier lesión, especialmente en menores de edad, para prevenir complicaciones y secuelas de por vida.

El Distrito asegura que tanto la red hospitalaria pública como la privada están preparadas para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas al manejo de pólvora. Para los menores, se garantiza además el restablecimiento de derechos y acompañamiento psicosocial a sus familias.

Las autoridades locales trabajan de manera coordinada entre varias dependencias, incluyendo la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Movilidad, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la Policía, el ICBF y las alcaldías locales, con el objetivo de prevenir la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora y fortalecer las campañas de prevención en toda la ciudad.

La SDS también recuerda a la ciudadanía que, en caso de sufrir quemaduras por pólvora, no se deben aplicar cremas, ungüentos ni remedios caseros, ni reventar ampollas o utilizar materiales que puedan contaminar la herida. Las quemaduras, aunque parezcan leves, deben ser tratadas de inmediato por profesionales de la salud para evitar infecciones y complicaciones graves.

El llamado de las autoridades es claro: la pólvora puede causar daños irreversibles y la prevención es la mejor medida para que las festividades no terminen en tragedia.