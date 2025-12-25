¡El miedo se tomó la Navidad! Bogotá recibió 115 reportes de animales afectadas por la pólvora

Resumen: Durante la Navidad 2025, Bogotá registró 115 reportes de animales afectados por la pólvora, principalmente perros, seguidos de gatos y aves. Las localidades más afectadas fueron Suba, Kennedy y Engativá. Las principales afectaciones incluyeron miedo, estrés, intentos de huida y contaminación del entorno. El IDPYBA destacó la importancia de evitar el uso de pirotecnia para proteger a los animales y promover una celebración segura y responsable.

Durante las celebraciones de Navidad, entre el 24 y 25 de diciembre, la Alcaldía Mayor de Bogotá recibió 115 reportes ciudadanos sobre animales de compañía y silvestres afectados por el uso de pólvora y pirotecnia. La información fue recopilada a través de un formulario digital habilitado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), lo que permitió centralizar los reportes y analizar el impacto de estas prácticas en el bienestar animal.

Los perros fueron los más afectados, representando el 74 % de los casos, mientras que gatos y aves silvestres concentraron el 23 % restante. Según los ciudadanos, las principales afectaciones se manifestaron como miedo o estrés por las explosiones (31 %), intentos de huida o desorientación (21 %) y contaminación del entorno por residuos de pólvora, humo y basura (18 %).

En cuanto a la distribución territorial, las localidades con mayor número de reportes fueron Suba, Kennedy y Engativá, concentrando el 43 % del total. Les siguieron Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar con un 31 %. Las zonas con menor incidencia fueron La Candelaria y Sumapaz, lo que indica que la problemática se concentra principalmente en áreas densamente pobladas y urbanizadas.

El formulario, disponible desde el 7 de diciembre, ha acumulado 730 respuestas sobre afectaciones de animales por pólvora y pirotecnia. Esta información ha permitido identificar patrones de riesgo y focalizar las campañas de prevención.

El IDPYBA destacó que el uso de pólvora no solo provoca estrés y daños físicos en los animales, sino que también representa un riesgo para la ciudadanía, aumentando la probabilidad de accidentes graves en niños, jóvenes y adultos. Por ello, su uso continúa restringido en toda la ciudad, acompañado de campañas de sensibilización para promover una Navidad segura y sin pólvora.

Este año, cerca de 20.000 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y miembros de propiedades horizontales se sumaron a la campaña, fomentando la convivencia pacífica y el respeto hacia los animales durante las celebraciones.

La exposición a la pólvora puede generar traumas, lesiones físicas y pérdida temporal de orientación en los animales, afectando su bienestar y seguridad. Además, los residuos de los fuegos artificiales contribuyen a la contaminación ambiental y pueden ser ingeridos accidentalmente por mascotas y fauna silvestre, con consecuencias negativas para su salud.

La Navidad y el Año Nuevo son momentos de encuentro familiar y celebración, pero también exigen responsabilidad ciudadana para proteger a los miembros más vulnerables de la comunidad: los animales. Cada reporte ciudadano fortalece las políticas de bienestar animal y contribuye a garantizar que futuras festividades se celebren de manera segura y responsable.

Con el compromiso de autoridades y ciudadanos, la capital busca consolidar un entorno más seguro y amigable para todos los animales, promoviendo la prevención, la educación y la cultura del cuidado como pilares de la convivencia urbana durante la temporada de fiestas.