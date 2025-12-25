Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡El miedo se tomó la Navidad! Bogotá recibió 115 reportes de animales afectadas por la pólvora

    Perros, gatos y aves silvestres sufrieron estrés, desorientación y afectaciones por residuos de pólvora durante la noche de Navidad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡El miedo se tomó la Navidad! Bogotá recibió 115 reportes de animales afectadas por la pólvora
    Foto: IDPYBA.
    ¡El miedo se tomó la Navidad! Bogotá recibió 115 reportes de animales afectadas por la pólvora

    Resumen: Durante la Navidad 2025, Bogotá registró 115 reportes de animales afectados por la pólvora, principalmente perros, seguidos de gatos y aves. Las localidades más afectadas fueron Suba, Kennedy y Engativá. Las principales afectaciones incluyeron miedo, estrés, intentos de huida y contaminación del entorno. El IDPYBA destacó la importancia de evitar el uso de pirotecnia para proteger a los animales y promover una celebración segura y responsable.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante las celebraciones de Navidad, entre el 24 y 25 de diciembre, la Alcaldía Mayor de Bogotá recibió 115 reportes ciudadanos sobre animales de compañía y silvestres afectados por el uso de pólvora y pirotecnia. La información fue recopilada a través de un formulario digital habilitado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), lo que permitió centralizar los reportes y analizar el impacto de estas prácticas en el bienestar animal.

    Los perros fueron los más afectados, representando el 74 % de los casos, mientras que gatos y aves silvestres concentraron el 23 % restante. Según los ciudadanos, las principales afectaciones se manifestaron como miedo o estrés por las explosiones (31 %), intentos de huida o desorientación (21 %) y contaminación del entorno por residuos de pólvora, humo y basura (18 %).

    En cuanto a la distribución territorial, las localidades con mayor número de reportes fueron Suba, Kennedy y Engativá, concentrando el 43 % del total. Les siguieron Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar con un 31 %. Las zonas con menor incidencia fueron La Candelaria y Sumapaz, lo que indica que la problemática se concentra principalmente en áreas densamente pobladas y urbanizadas.

    El formulario, disponible desde el 7 de diciembre, ha acumulado 730 respuestas sobre afectaciones de animales por pólvora y pirotecnia. Esta información ha permitido identificar patrones de riesgo y focalizar las campañas de prevención.

    Esto le podría interesar: ¡Pistolas, efectivo y más de mil cigarrillos de marihuana! Capturan a dos presuntos miembros del Clan del Golfo en Zaragoza

    El IDPYBA destacó que el uso de pólvora no solo provoca estrés y daños físicos en los animales, sino que también representa un riesgo para la ciudadanía, aumentando la probabilidad de accidentes graves en niños, jóvenes y adultos. Por ello, su uso continúa restringido en toda la ciudad, acompañado de campañas de sensibilización para promover una Navidad segura y sin pólvora.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Este año, cerca de 20.000 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y miembros de propiedades horizontales se sumaron a la campaña, fomentando la convivencia pacífica y el respeto hacia los animales durante las celebraciones.

    La exposición a la pólvora puede generar traumas, lesiones físicas y pérdida temporal de orientación en los animales, afectando su bienestar y seguridad. Además, los residuos de los fuegos artificiales contribuyen a la contaminación ambiental y pueden ser ingeridos accidentalmente por mascotas y fauna silvestre, con consecuencias negativas para su salud.

    La Navidad y el Año Nuevo son momentos de encuentro familiar y celebración, pero también exigen responsabilidad ciudadana para proteger a los miembros más vulnerables de la comunidad: los animales. Cada reporte ciudadano fortalece las políticas de bienestar animal y contribuye a garantizar que futuras festividades se celebren de manera segura y responsable.

    Con el compromiso de autoridades y ciudadanos, la capital busca consolidar un entorno más seguro y amigable para todos los animales, promoviendo la prevención, la educación y la cultura del cuidado como pilares de la convivencia urbana durante la temporada de fiestas.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.