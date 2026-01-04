Resumen: En las últimas 48 horas, Antioquia reportó 195 personas lesionadas por pólvora, con casos que van desde quemaduras hasta daño ocular. Los hospitales están al 100 % de ocupación, mientras las autoridades llaman a la prevención durante las festividades.

¡La pólvora sigue dejando víctimas! Antioquia llega a 195 lesionados y los hospitales ya están al 100 %

Antioquia enfrenta un alto número de accidentes por manipulación de pólvora en las recientes festividades de inicio de año. Según datos de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validados por el Instituto Nacional de Salud, en las últimas 48 horas se registraron nuevos casos de lesiones por pólvora, llevando el acumulado en el departamento a 195 personas afectadas.

Entre los casos reportados se encuentran situaciones graves y de diversa índole:

• En Medellín, un hombre de 28 años sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro y daño ocular al manipular una torta de fuegos artificiales.

• En Sabaneta, una mujer de 65 años presentó laceraciones y quemaduras de segundo grado en pie, miembro superior e inferior, tras el contacto con globos pirotécnicos.

• En Donmatías, una mujer de 42 años sufrió quemaduras y laceraciones en el tronco mientras observaba una papeleta.

• En Angelópolis, un menor de 9 años resultó con quemaduras de segundo grado en la mano al manipular un taco.

• En Marinilla, un niño de 10 años sufrió laceraciones y quemaduras de primer grado en la mano y miembro superior por manipular una chapola.

• En Sonsón, un hombre de 28 años registró quemaduras de tercer grado en la mano tras manipular totes.

Esto le podría interesar: ¡Peligro para la salud! Descubren bodega en Bosa que vendía licor adulterado y cervezas vencidas

Afortunadamente, hasta la fecha no se han reportado intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol en el departamento.

Las autoridades también advierten que la ocupación en las unidades de quemados de adultos y niños se encuentra actualmente al 100%, lo que refleja la presión que los hospitales están enfrentando en estos días críticos.

Frente a esta situación, la Gobernación de Antioquia, a través de la campaña ‘Soy Antipólvora’, hace un llamado a la ciudadanía para disfrutar de las celebraciones de manera responsable y sin el uso de pólvora.

La recomendación principal de las autoridades es evitar manipular cualquier tipo de artefacto pirotécnico, mantener a los niños alejados de ellos y, en caso de accidente, acudir de inmediato a los servicios de salud especializados.