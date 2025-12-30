Resumen: Bogotá condecoró a un patrullero de la Policía Metropolitana por su reacción inmediata tras un homicidio ocurrido durante un intento de hurto en el norte de la ciudad.

Patrullero que enfrentó a los asesinos de Jean Claude Bossard en Bogotá fue condecorado

En un acto solemne cargado de mensaje institucional, la Alcaldía Mayor de Bogotá entregó una condecoración especial a varios integrantes de la Policía Metropolitana, entre ellos a un patrullero cuya reacción inmediata fue determinante tras un homicidio ocurrido durante un intento de hurto en el norte de la capital.

El reconocimiento se dio en medio del impacto social que generó el asesinato de un ciudadano extranjero, un hecho que reavivó la preocupación por la violencia urbana.

Según informó la alcaldía, el patrullero homenajeado se encontraba a pocos metros del lugar cuando escuchó las detonaciones y decidió intervenir sin esperar refuerzos.

De acuerdo con la versión oficial, el uniformado enfrentó a los responsables del ataque en cuestión de segundos, lo que derivó en la captura de uno de los presuntos delincuentes y la neutralización de otro durante el intercambio de disparos.

Las autoridades destacaron que esta reacción evitó que se presentaran más víctimas y permitió una respuesta inmediata del Estado.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: ¡Prepare el bolsillo! Bello anuncia incremento en tarifas de buses para 2026

Durante la ceremonia, el alcalde de Bogotá subrayó que la actuación del uniformado representa el tipo de servicio que la ciudad necesita en contextos de alta criminalidad. Afirmó que el respaldo institucional es total cuando los policías actúan dentro del marco legal y en defensa de la vida de los ciudadanos.

La Alcaldía y la Policía Metropolitana insistieron en que este reconocimiento no busca exaltar la violencia, sino resaltar la preparación, la valentía y la toma de decisiones responsables en escenarios de alto riesgo. Además, reiteraron que se continuará fortaleciendo la presencia policial y las estrategias de reacción rápida en puntos críticos de la ciudad.

Más noticias de Bogotá