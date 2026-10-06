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    ¡La pillaron volando! Paloma llegó a cárcel de Palogordo con cables amarrados al cuerpo

    La paloma llevaba una carga amarrada al cuerpo y habría intentado llegar a la cárcel de Palogordo. ¿Para qué eran los cables?

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡La pillaron volando! Paloma llegó a cárcel de Palogordo con cables amarrados al cuerpo

    Resumen: Una paloma cárcel fue interceptada en Palogordo, Girón, con dos cables para cargadores sujetos al cuerpo. El hallazgo generó sorpresa y abrió interrogantes sobre quién estaría detrás de la maniobra.

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    Una paloma cárcel fue interceptada en los tejados del establecimiento penitenciario de Palogordo, en Girón, Santander, cuando llevaba dos cables para cargadores de celular sujetos al cuerpo mediante un arnés artesanal.

    El hallazgo ocurrió el pasado 4 de octubre, en el sector conocido como Portal Uno. De acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los funcionarios detectaron al animal y sospecharon que podía dirigirse hacia alguno de los patios del centro de reclusión.

    En un video registrado durante el procedimiento se observa a la paloma con amarres en sus alas y una pequeña carga envuelta en plástico sobre el lomo. Uno de los guardianes señaló que el peso impedía que el animal pudiera volar con normalidad.

    Al revisar el paquete, los funcionarios encontraron dos cables para cargadores de celular. La estructura estaba elaborada con plástico vinipel y amarres, aparentemente diseñada para mantener los elementos sujetos al cuerpo del ave durante el desplazamiento.

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    El caso generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios reaccionaron con humor y bromas sobre una supuesta “paloma mensajera” utilizada para llevar objetos hasta la prisión. Sin embargo, el procedimiento también llamó la atención sobre el uso de animales para intentar evadir los controles de seguridad de los establecimientos penitenciarios.

    El concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal se refirió al caso y pidió identificar a quienes estarían detrás de este tipo de maniobras.

    “Instrumentalizan animales”, escribió en X, al tiempo que planteó la necesidad de reforzar los controles y sancionar a los responsables.

    Por ahora, el hallazgo de la paloma cárcel deja abierta la pregunta sobre quién colocó los cables en el animal y cuál era su destino dentro del establecimiento.

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