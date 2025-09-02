¡La pillaron bailando! Mujer fingió discapacidad para obtener acceso preferencial en concierto de Shakira

Resumen: Durante el reciente concierto de Shakira en Ciudad de México, un video se volvió viral mostrando a una mujer que, tras llegar al evento en silla de ruedas, se puso de pie para bailar y obtener una mejor vista del espectáculo. El incidente generó una ola de críticas, ya que muchos asistentes se indignaron por el uso indebido de un espacio reservado para personas con discapacidad. La situación escaló a un altercado que requirió la intervención del personal de seguridad, quienes terminaron retirando al grupo del lugar. La controversia ha desatado un debate sobre la empatía y el respeto en eventos públicos.

El reciente concierto de Shakira en Ciudad de México, más allá de la música, se vio envuelto en una controversia que se ha vuelto viral en redes sociales. En varios videos que circulan ampliamente, se observa a una mujer que presuntamente ingresó al recinto en silla de ruedas y, más tarde, se levantó para bailar y obtener una mejor vista del escenario, lo que generó críticas e indignación.

El clip, difundido masivamente en plataformas como TikTok, muestra el momento exacto en que la mujer se pone de pie. Aunque algunos usuarios bromearon asegurando que la música de Shakira “hace milagros”, la discusión se centró rápidamente en las críticas.

¡Shakira hace milagros! Una mujer se volvió tendencia tras simular estar en silla de ruedas, pues minutos después de haber iniciado el concierto fue captada bailando sobre la misma silla amir.emmanuele#diariocambio #Puebla @shakira pic.twitter.com/nnULypeWoV — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 1, 2025

Muchos asistentes señalaron que la mujer obstruía la vista y, además, habría ocupado un espacio destinado a personas con discapacidad que realmente necesitan esos lugares y beneficios.

La situación escaló cuando, según testigos, la mujer y sus acompañantes tuvieron un altercado con otros asistentes. Esto obligó al personal de seguridad a intervenir y, finalmente, el grupo fue retirado del lugar.