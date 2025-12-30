Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La otra cara de la tasa del desempleo: «el rebusque» sigue siendo el «salvavidas» de los colombianos

Minuto30.com .- Aunque Colombia celebra una tasa de desempleo “histórica” del 7,0%, la cifra viene acompañada de un asterisco preocupante que define la realidad de millones de hogares: la Tasa de Informalidad Laboral se ubicó en el 55,4% para noviembre de 2025.

Esto significa que, de cada 10 personas que figuran como “ocupadas” en las encuestas, más de 5 trabajan en el sector informal. Son colombianos que, si bien generan ingresos, carecen de estabilidad contractual, no cotizan plenamente a seguridad social,salud y pensión, y sus ingresos dependen del día a día.

Radiografía de la Informalidad: ¿Dónde están los informales?

El fenómeno de la informalidad no se reparte igual por todo el país. El reporte del DANE muestra una brecha profunda entre las grandes ciudades y las zonas rurales:

En las 13 ciudades principales: La informalidad es menor, ubicándose en el 41,3%. Aquí el empleo formal en oficinas, fábricas y servicios registrados tiene mayor peso.

En Centros Poblados y Rural Disperso: El panorama cambia drásticamente, con una tasa que ronda el 84,0%. En el campo, el “rebusque” y el trabajo por cuenta propia sin registros legales son la norma.

Sectores con mayor “rebusque”

Los sectores que más han impulsado la baja del desempleo este año son, curiosamente, los que más informalidad absorben:

Agricultura: Gran parte de los 312 mil nuevos empleos en el campo son informales.

Alojamiento y servicios de comida: El auge del turismo ha generado empleo, pero mucho de él se da en pequeños negocios o servicios temporales sin prestaciones.

Comercio al por menor: El sector que tradicionalmente sostiene la economía informal en las calles de ciudades como Medellín, Bogotá y Cali.

¿Qué significa esto para el futuro?

Para los expertos, una tasa de informalidad del 55,4% es un reto para el sistema de pensiones a largo plazo. Aunque hay menos gente buscando trabajo (desempleo bajo), la calidad de ese trabajo sigue siendo precaria.

Indicadores clave de la informalidad en noviembre 2025:

Seguridad Social: Menos del 45% de los ocupados totales realizan aportes efectivos a salud y pensión simultáneamente.

Micronegocios: El 90% de la ocupación informal se concentra en unidades de negocio de hasta 5 personas (ventas ambulantes, talleres caseros, servicios domésticos).

Brecha regional: Mientras Bogotá tiene una de las tasas de informalidad más bajas (cercana al 33%), ciudades como Quibdó y Sincelejo superan el 65%.

El reto del 2026 no será solo bajar el desempleo, sino transformar ese “rebusque” en empleo digno, con seguridad social y estabilidad para las familias antioqueñas y colombianas y ¿con el aumento del 23% en el salario mínimo si sera la solución?.

