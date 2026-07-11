Resumen: Camilo Cifuentes, el influenciador colombiano conocido por su labor social y por el viral "Yo afán no tengo", anunció que será papá mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales. El creador de contenido reveló que espera un niño, que llevará su mismo nombre, y recibió miles de mensajes de felicitación de seguidores que celebraron esta nueva etapa de su vida.

¡La noticia más feliz! Camilo Cifuentes, reconocido por el viral «yo afán no tengo», anunció que será papá

Acostumbrado a emocionar a millones de personas con videos en los que ayuda a vendedores ambulantes y personas en condición de vulnerabilidad, esta vez fue Camilo Cifuentes quien protagonizó la historia. El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al revelar que se convertirá en padre, una noticia que decidió compartir públicamente a través de sus redes sociales.

El influenciador, reconocido por su frase «Yo afán no tengo» y por mantener su identidad lejos del foco mediático, publicó un video en el que mostró la ecografía de su bebé mientras de fondo sonaba la canción Para tu amor, de Juanes. La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que expresó la felicidad que vive junto a su familia.

«Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo», escribió.

Además, reveló que espera un niño y que llevará su mismo nombre, una decisión que también despertó miles de reacciones entre quienes siguen su trabajo desde hace varios años.

«Tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado», agregó en la publicación.

Un creador de contenido que conquistó a millones con su labor social

Aunque pocas personas conocen su rostro, Camilo Cifuentes se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de Colombia gracias a un formato basado en la solidaridad.

Su contenido consiste en recorrer distintas ciudades para comprar productos a vendedores informales, emprendedores y comerciantes, apoyando su trabajo y, posteriormente, entregar esos artículos a personas que atraviesan situaciones difíciles. En otras ocasiones también sorprende a quienes ayuda con dinero, mercados, electrodomésticos o herramientas para fortalecer sus negocios.

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Actualmente reúne cerca de 9,2 millones de seguidores en TikTok, además de una comunidad de alrededor de cinco millones de personas en Instagram y una amplia audiencia en Facebook, plataformas desde las que promueve mensajes de empatía y apoyo hacia quienes más lo necesitan.

En entrevistas anteriores, el creador de contenido ha explicado que su manera de ayudar nació de las enseñanzas recibidas en su hogar.

«Mi familia me ha inculcado muy buenos valores. Ellos siempre me han enseñado que siempre es mejor dar que recibir. Todo es muy espontáneo. Yo no tengo un guión… salgo en la moto a mirar los puesticos, les hago una compra y les monto conversación», manifestó en una conversación con Telecafé.

La decisión de mantenerse en el anonimato

Pese a la popularidad alcanzada en redes sociales, Camilo ha optado por no mostrar su rostro, una decisión que considera fundamental para mantener el verdadero propósito de sus videos.

Según ha explicado en distintas oportunidades, prefiere que la atención se concentre en las historias de las personas que ayuda y no en su imagen, además de conservar la tranquilidad que le brinda el anonimato.

«Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es libertad», señaló.

En esa misma entrevista también contó que tiene 28 años, estudia una tecnología en Mecánica Industrial en el Sena y es aficionado del Once Caldas.

Miles de mensajes tras el anuncio

La noticia generó una rápida respuesta entre sus seguidores y otros creadores de contenido, quienes inundaron la publicación con mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa.

Entre los comentarios también hubo espacio para el humor. Uno de los usuarios escribió: «Próximamente: ‘¿A cómo los pañalitos?, me da 3.200 por favor’. Felicidades, parcero», haciendo alusión al estilo con el que Camilo suele acercarse a los vendedores durante sus videos.

Otros seguidores destacaron la labor social que ha desarrollado durante los últimos años y expresaron su alegría por el anuncio, asegurando que la llegada de su hijo representa un nuevo capítulo en la vida de uno de los creadores de contenido más queridos del país.