¿Regresa La Niña? Lluvias extremas dejan caos y alertas en el país

Resumen: Las fuertes lluvias en Colombia dejan una tragedia en Silvania y nuevas alertas en Bogotá. Idiger e Ideam explican riesgos y confirman condiciones tipo La Niña.

Las lluvias que han golpeado a Colombia en los últimos días siguen generando preocupación y emergencias en varias regiones del país.

En Bogotá, el panorama no ha sido diferente. El pasado viernes 21 de noviembre, un aguacero acompañado de granizo afectó amplias zonas de la capital, especialmente en el norte, donde las vías colapsaron debido a inundaciones, taponamientos y desbordamientos de agua que complicaron la movilidad y generaron caos en horas de la tarde.

En redes sociales se viralizaron videos de calles convertidas en ríos y vehículos atrapados por el nivel del agua.

Ante el incremento de las precipitaciones, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) lanzó una alerta preventiva para este fin de semana.

Según la entidad, entre el 22 y el 23 de noviembre se espera que las condiciones se mantengan entre lluvias moderadas y altas, con probabilidad de intensificarse en horas de la tarde. Además, advierten sobre riesgos asociados como encharcamientos, caída de árboles, fallas en los sistemas de alcantarillado, deslizamientos y crecidas en ríos y quebradas.

Por su parte, el Ideam confirmó que desde octubre se están presentando condiciones atmosféricas y oceánicas tipo La Niña, fenómeno que suele incrementar la frecuencia e intensidad de las lluvias en buena parte del territorio nacional.

Las regiones Caribe, Andina y Pacífica han sido las más afectadas, registrando jornadas frías y fuertes precipitaciones. La entidad también recordó que los impactos de La Niña pueden variar según el momento del año y su evolución en las próximas semanas.

