Carlos Arturo se esfumó en el puente de la Madre Laura ¿Nos ayudas a encontrarlo?

Minuto30.com .- Se ha activado una alerta de búsqueda por la desaparición de Carlos Arturo Orozco Murillo, un hombre de 56 años de edad, visto por última vez el 19 de noviembre de 2025 en el sector de La Madre Laura, en Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Carlos Arturo vestía una camiseta blanca tipo polo, un jean azul y tenis negros. Sus características físicas incluyen contextura delgada, piel trigueña y cabello corto gris entrecano. Su rostro es de contorno redondo, con nariz recta y ojos café medianos.

Cualquier información que pueda ser relevante para dar con su paradero es vital. Por favor, comuníquese con las autoridades competentes para reportar cualquier pista.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos, ha dispuesto líneas de atención directa para recibir cualquier información que pueda conducir a su localización.

Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse a los teléfonos fijos 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825) o al celular 3185324129.

