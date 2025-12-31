Resumen: Juan Gabriel Villalobos fue enviado a la cárcel tras ser judicializado por presuntamente golpear y causar la muerte de su madre el 7 de diciembre en Yotoco, Valle del Cauca. Inicialmente reportó su fallecimiento por causas naturales, pero la necropsia reveló politraumatismos severos. Además, se comprobó que la víctima estaba desatendida, incomunicada y sin acceso a medicamentos o alimentos.

¡La necropsia lo delató! Hombre pretendió ocultar el feminicidio de su madre y fue enviado a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación logro la judicialización de Juan Gabriel Villalobos por su presunta responsabilidad en la muerte de su madre, ocurrida el pasado 7 de diciembre en el barrio Santa Bárbara, en Yotoco, Valle del Cauca.

Inicialmente, Villalobos reportó a las autoridades que la mujer había fallecido por causas naturales, debido a su estado de salud deteriorado y a sus limitaciones físicas que le impedían movilizarse. Sin embargo, la inspección técnica a cadáver realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los resultados de la necropsia revelaron politraumatismos severos en distintas partes del cuerpo, producto de golpes.

Según la investigación, el hombre habría golpeado a su madre con un objeto contundente en la cabeza, espalda, brazos y piernas. Además, se constató que la víctima no recibía alimentación ni los medicamentos necesarios, y permanecía incomunicada y encerrada para evitar que los vecinos tuvieran contacto con ella.

Villalobos fue capturado por el CTI y la Policía Nacional en el corregimiento Mediacanoa, zona rural de Yotoco. Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de feminicidio agravado y solicitó su medida de aseguramiento en centro carcelario, solicitud que fue aprobada por un juez penal de control de garantías.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para utilizar las líneas de atención y denunciar situaciones de violencia que pongan en riesgo la integridad de las personas más vulnerables en el hogar.