¡Golpe al microtráfico en Cali! Incautan 2.480 dosis de marihuana ocultas en un taxi

Resumen: La Policía de Cali incautó 2.480 dosis de marihuana que eran transportadas ocultas en un taxi en el barrio José Holguín Garcés, operativo que dejó dos personas capturadas y droga avaluada en cerca de $30 millones, mientras avanzan las investigaciones para establecer su destino y posibles vínculos con redes de microtráfico.

Un operativo de control adelantado por la Policía Metropolitana de Cali permitió la incautación de 2.480 dosis de marihuana que eran movilizadas de manera encubierta en un vehículo tipo taxi, en hechos registrados en el barrio José Holguín Garcés, al oriente de la ciudad. Durante el procedimiento, dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades judiciales.

La acción se desarrolló en la Comuna 11, cuando uniformados adscritos a la Zona de Atención Policial detuvieron el automotor para una verificación de rutina. En el interior del vehículo, los policías hallaron dos maletas que contenían 18 paquetes con la sustancia estupefaciente, la cual, según estimaciones preliminares, tendría un valor cercano a los 30 millones de pesos en el mercado ilegal.

Las personas que se movilizaban en el taxi fueron identificadas como una mujer de 21 años y un hombre de 55 años. De acuerdo con las primeras indagaciones, el cargamento habría sido recogido en el barrio El Vallado y su traslado estaba previsto bajo la modalidad de encomienda desde el sector conocido como el Terminalito, en el norte de Cali. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer el destino final de la droga y posibles conexiones con redes de microtráfico en la ciudad.

Tras el procedimiento, los capturados, junto con el vehículo y el alijo incautado, fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación. En audiencia de control de garantías, un juez ordenó medida de aseguramiento intramural contra la mujer, mientras que el hombre obtuvo libertad, aunque continuará vinculado al proceso penal por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Este resultado se enmarca en las estrategias de control territorial que adelanta la Policía en Cali para contrarrestar el microtráfico y reducir la circulación de drogas en los barrios de la ciudad.