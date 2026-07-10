La música está de luto: murió Perucho Navarro, la inolvidable voz de ‘El Año Viejo’

Resumen: Perucho Navarro, reconocido cantante venezolano y exintegrante de Los Melódicos, falleció a los 85 años en Galicia, España. El artista dejó una huella en la música tropical con una trayectoria de varias décadas, pero será recordado especialmente por su interpretación de "El Año Viejo", tema que se convirtió en un clásico infaltable de las celebraciones decembrinas en Colombia y gran parte de Latinoamérica.

La música tropical latinoamericana perdió a uno de sus intérpretes más recordados. Perucho Navarro, cantante venezolano que durante años integró la reconocida orquesta Los Melódicos y cuya voz quedó inmortalizada en la interpretación de El Año Viejo, falleció a los 85 años en Galicia, España.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, quien confirmó el deceso del artista. De acuerdo con la información divulgada por su entorno, Navarro había enfrentado problemas de salud durante los últimos días. También se conoció que sufrió complicaciones tras un accidente cerebrovascular, aunque no se han entregado mayores detalles sobre las causas exactas de su fallecimiento.

Su partida ha generado numerosas reacciones entre seguidores de la música tropical, quienes durante décadas identificaron su voz con una de las canciones más representativas de las celebraciones de fin de año en Colombia y otros países de la región.

Una carrera marcada por la música tropical

Pedro Marcelino Rodríguez Navarro, conocido artísticamente como Perucho Navarro, nació en Venezuela el 26 de abril de 1943. Desde muy joven encontró en la música el camino que marcaría su vida profesional, participando en diferentes agrupaciones antes de consolidarse como uno de los intérpretes más reconocidos del género tropical.

El momento que definió su trayectoria llegó cuando ingresó a Los Melódicos, la emblemática orquesta fundada en 1958 por Renato Capriles. Allí permaneció durante cerca de 15 años, periodo en el que hizo parte de una de las etapas más exitosas de la agrupación y consolidó un estilo interpretativo que lo convirtió en una de sus voces más representativas.

Su presencia en el escenario y la cercanía que mantenía con el público le valieron el reconocimiento de «El Showman de Venezuela», un apelativo con el que fue recordado durante el resto de su carrera artística.

La canción que nunca falta en diciembre

Aunque Perucho Navarro interpretó numerosos temas a lo largo de su trayectoria, existe uno que terminó convirtiéndose en el sello de su legado: El Año Viejo.

En Colombia, la canción trascendió el repertorio tropical para convertirse en una tradición que acompaña el cierre de cada año. Suena en reuniones familiares, fiestas, emisoras, establecimientos comerciales y celebraciones populares, convirtiéndose en una de las melodías más esperadas de la temporada decembrina.

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Gracias a la interpretación realizada junto a Los Melódicos, la voz de Navarro quedó asociada para siempre con ese momento de despedida del año que termina y la bienvenida a uno nuevo.

Aunque el compositor de El Año Viejo fue Crescencio Salcedo, la obra alcanzó una amplia proyección internacional tras ser grabada en 1953 por Tony Camargo en México, acompañado por la orquesta de Rafael de Paz. Posteriormente, el tema fue incorporado al repertorio de Los Melódicos, donde alcanzó una nueva dimensión y permaneció vigente durante décadas.

Más allá de Los Melódicos

La carrera del cantante no se limitó a la orquesta que lo hizo famoso. También formó parte de agrupaciones como La Playa y La Tremenda, proyectos con los que continuó desarrollando su trayectoria artística y amplió su repertorio dentro de la música tropical.

Entre las canciones que interpretó durante esos años se encuentran El Camello, El Año Viejo, ¡Ay! Qué susto y El Gavilán Pollero, temas que hicieron parte de su recorrido musical.

Durante la década de los sesenta también residió en México, país en el que no solo continuó vinculado a la música, sino que participó en producciones de teatro y televisión. Tiempo después regresó a Venezuela para seguir desarrollando su carrera antes de establecerse en España.

Un legado que sigue sonando

En sus últimos años vivió en Galicia, donde permaneció alejado de la actividad artística debido a sus problemas de salud. Su publicación más reciente en redes sociales fue realizada en 2024, cuando compartió un mensaje con buenos deseos para el inicio de 2025.

Con su fallecimiento desaparece una de las voces más reconocidas de la música tropical venezolana. Sin embargo, su legado permanece vigente gracias a una interpretación que continúa acompañando a millones de personas cada diciembre y que hace parte de la memoria colectiva de varias generaciones en Colombia y Latinoamérica.

Cada vez que El Año Viejo vuelve a sonar para despedir diciembre, también revive el recuerdo de Perucho Navarro, un artista cuya voz quedó ligada para siempre a una de las tradiciones musicales más arraigadas del fin de año.