La multitudinaria convocatoria de Juliana Gutiérrez y Simón Molina confirman la fuerza de Creemos en Sabaneta

Resumen: El movimiento Creemos demostró su poder de convocatoria en Sabaneta con una multitudinaria manifestación que reunió a cerca de 1.500 personas, superando todas las expectativas de asistencia. El encuentro, organizado por los equipos de Juliana Gutiérrez y Simón Molina, se consolidó como un respaldo masivo a sus candidaturas al Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. La jornada no solo evidenció la fuerza electoral del equipo en el sur del Valle de Aburrá, sino que envió un mensaje de solidez política de cara a las próximas elecciones al Congreso.

En una demostración de músculo electoral que superó todas las expectativas, el movimiento Creemos realizó una masiva manifestación en el municipio de Sabaneta. El evento, convocado por los equipos de Juliana Gutiérrez, candidata al Senado, y Simón Molina, aspirante a la Cámara de Representantes, congregó a cerca de 1.500 personas, desbordando la capacidad del lugar previsto.

La reunión, que inicialmente se perfilaba como un encuentro de cuadros locales, se transformó en una multitudinaria muestra de apoyo a las cartas del “Fiquismo” para el Congreso. Los asistentes ratificaron su respaldo a la lista liderada por Gutiérrez (1 al Senado) y al exconcejal Molina, consolidando a Sabaneta como uno de los fortines clave para el movimiento en el sur del Valle de Aburrá.

“No creían que iría tanta gente y se llenó todo”, comentaron organizadores del evento, destacando que la respuesta ciudadana es un termómetro del entusiasmo que genera la propuesta de recuperar el rumbo del país desde las regiones.

Con este encuentro, el equipo de Juliana Gutiérrez y Simón Molina no solo calienta motores para la contienda electoral, sino que envía un mensaje de unidad y fuerza política, demostrando que la estructura de Creemos mantiene una vigencia sólida y una capacidad de convocatoria que sorprendió incluso a sus propios líderes.

