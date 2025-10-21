Alvaro Uribe Vélez en su alocución sobre la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. Captura de video

Resumen: El expresidente envió un corto pero emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo que desde todos los sectores ha sentido y reafirmó su compromiso con el país.

«La Majestad de la Justicia tiene que estar por encima de la política»: corto pero emotivo mensaje de Alvaro Uribe

Minuto30.com .- Poco antes de las 7 de la noche, cuando Colombia esperaba el mensaje de Alvaro Uribe, tras ser absuelto en Segunda Instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente envió un corto pero emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo que desde todos los sectores ha sentido y reafirmó su compromiso con el país.

Mensaje de Alvaro uribe

Absolución Tribunal Superior de Bogotá https://t.co/5LfOvi8vWH — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 21, 2025

Compatriotas, muy distinguidos representantes de los medios de comunicación:

Gracias a Dios. Gracias a mis abogados: maestro Jaime Granados, su equipo encabezado por el Dr. Barraza. Profesor Jaime Lombana y su equipo con el Dr. Guillermo Uribe. Jóvenes abogados Juan Felipe Amaya, Franklim Guevara, Víctor Mosquera, Alejandro Sánchez.

Gracias por la compañía de mi familia que tanto ha sufrido. A tantos profesionales que me ayudaron a preparar mi defensa, a tomar las notas de todas las audiencias. Gracias por ello a Carolina Escamilla, a Julia Correa, a Isabel Mejía.

Gracias a todos los medios de comunicación por su paciencia en este largo proceso, al margen de la política. Gracias a Vicky Dávila, a Semana que publicaron, dieron a conocer a la opinión pública los fundamentos de este proceso.

Gracias a mis compatriotas y a tantas personas de la comunidad internacional por sus mensajes y sobre todo por sus oraciones. Agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha. Hago votos para que personas que han sufrido este proceso como Diego Cadena y el Magistrado Álvaro Hernán Prada, puedan superar las dificultades.

Hoy recordé a mis profesores de la Universidad de Antioquia, de ideas contrarias, como Carlos Gaviria y Nódier Agudelo. Sin embargo, infundían en la catedra que la Majestad de la Justicia tiene que estar por encima de la política.

Insistían a mis compañeros que preparaban para jueces, que no juzgaran percepciones sobre el ser humano, que se restringieran al cotejo entre la norma jurídica y los hechos. Indicaban, que, para conocer al individuo, profundizaran en él sin dejarse impresionar por los juicios de amigos o adversarios.

Ofrezco mis excusas a la Justicia y a la Procuraduría, por todo el tiempo que les he quitado por este proceso. La única garantía que les doy es que, he dicho a lo largo de esta extensa vida pública, la verdad a mis compatriotas.

Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Que me de toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer: el gran pueblo colombiano.

