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Resumen: La Policía incautó más de 700 kilos de marihuana en el sur de Bogotá, luego de encontrar el cargamento oculto en una camioneta de estacas transportada por una grúa. Una mujer fue capturada y quedó a disposición de la Fiscalía. Según las autoridades, la droga provenía del Cauca y tenía como destino el barrio Carvajal, en Kennedy, donde sería comercializada.

¡La llevaban en una grúa! Incautan más de 700 kilos de marihuana que iban para Bogotá

Un cargamento de más de 700 kilos de marihuana fue incautado por la Policía Nacional en el sur de Bogotá, luego de que las autoridades inspeccionaran una camioneta de estacas que era transportada por una grúa. Durante el procedimiento, también fue capturada una mujer que conducía el vehículo.

El operativo se desarrolló en medio de las acciones adelantadas para combatir el tráfico de estupefacientes en la capital del país. Según la Secretaría de Seguridad, el procedimiento se produjo gracias a una denuncia ciudadana y a la reacción de los uniformados.

Durante la inspección, los policías encontraron varios paquetes ocultos en el automotor que, por sus características y olor, contenían una sustancia que se asemejaba a la marihuana.

La marihuana iba desde el Cauca hacia Kennedy

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cargamento provenía del departamento del Cauca y tenía como destino el barrio Carvajal, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Según la información oficial, en ese sector la sustancia presuntamente sería dosificada y comercializada. Con la incautación, las autoridades impidieron que el cargamento llegara al lugar donde se habría previsto su distribución.

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Capturaron a una mujer durante el operativo

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En el procedimiento fue capturada una mujer que conducía el vehículo. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La información oficial divulgada sobre el caso no detalla otros aspectos relacionados con posibles responsables o integrantes de las estructuras criminales a las que estaría vinculado el cargamento.

El cargamento estaría avaluado en más de $150 millones

Según el balance entregado por la Secretaría de Seguridad, la incautación representa una afectación económica superior a los $150 millones para las estructuras criminales dedicadas a esta actividad.

Además, las autoridades señalaron que el procedimiento evitó la comercialización de aproximadamente 70.000 dosis de marihuana en Bogotá.

La Secretaría de Seguridad invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que pueda estar relacionado con actividades delictivas a través de la línea de emergencias 123.