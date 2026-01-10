Resumen: Alias ‘Nani’ fue capturada por la Policía Metropolitana de Bogotá y es señalada de coordinar, junto a su pareja sentimental, al menos cinco robos a casinos en la localidad de Bosa. Según las autoridades, la mujer vigilaba los establecimientos y facilitaba el arma utilizada en los atracos. Durante su captura le fue incautado un revólver y quedó a disposición de la justicia.

¡Cayó alias ‘Nani’! La estratega detrás de los robos a casinos en el sur de Bogotá

En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá fue capturada una mujer conocida como alias Nani, señalada de participar, junto con su pareja sentimental, en una serie de robos a casinos ubicados en la localidad de Bosa, al suroccidente de la capital.

De acuerdo con las autoridades, la mujer tendría un papel estratégico dentro de la modalidad delictiva. Su función consistía en ingresar primero a los establecimientos para observar el comportamiento del personal, identificar los movimientos internos y verificar posibles rutas de escape. Una vez confirmaba que el lugar era viable para cometer el delito, entregaba un arma de fuego a su cómplice, quien posteriormente ejecutaba el asalto.

Las investigaciones preliminares indican que la pareja estaría relacionada con al menos cinco hurtos a casinos en esa zona de la ciudad, todos bajo un mismo patrón criminal.

La captura se llevó a cabo en el barrio Santa Fe, mientras uniformados realizaban labores de patrullaje preventivo. La acción policial se activó tras la alerta generada por la alarma de un casino. Al llegar al lugar, la administradora del establecimiento informó que un hombre y una mujer habrían intentado cometer un hurto.

Durante el procedimiento, a alias Nani le fue hallado un revólver calibre 38, por lo que fue capturada por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Posteriormente, se estableció su presunta vinculación con los robos ocurridos en Bosa y su rol dentro de la estructura delincuencial.

La mujer, de 25 años, fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente junto con el arma incautada, para avanzar en su proceso de judicialización.

Las autoridades resaltaron que, en lo corrido de 2025, en la localidad de Bosa se han realizado 1.550 capturas por diferentes delitos, se han incautado 89 armas de fuego y se ha logrado una reducción del 43 % en el hurto a comercio, como resultado de las acciones operativas y preventivas implementadas en el sector.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, herramienta clave para una respuesta oportuna de las autoridades.